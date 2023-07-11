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國安法生效3年政府撥130億港元 財政司：不公布細節

香港新聞組／香港11日電
港府財政司司長在今年3月從政府一般收入中，再撥出50億元以增加專門款項。（取材自香港電台）
港府財政司司長在今年3月從政府一般收入中，再撥出50億元以增加專門款項。（取材自香港電台）

港府財政司司長辦公室就維護國家安全開支專門款項的控制和管理，向立法會提交報告，除了在2020年12月從政府一般收入中撥出80億港元的專門款項，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支之外，財政司司長根據《香港國安法》第19條，在今年3月從政府一般收入中，再撥出50億港元以增加專門款項。

當局在報告中說，專門款項在2022年度報告期內的支出分為兩大類，經常開支包括薪酬及津貼、專門服務聘用費用、租金、其他營運和行政支出等；非經常開支包括小型建築工程、專門設備、系統設置、機械及車輛，以及其他資本性開支。收入方面主要為存款利息的收入。

考慮到維護國家安全工作的特殊及機密性質，特區國安委秘書處設有專屬的會計財務小組，負責處理相關工作的收支安排及財務事宜，並直接向財政司司長滙報工作。為加強對專門款項運用及管理的監察，財政司司長安排了獨立財務審計。

根據《香港國安法》第14條，特區國安委的工作不受香港特別行政區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，因此當局不會對該筆專門款項的使用細節作進一步披露。

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