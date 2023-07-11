港式奶茶製作技藝列非遺 香港郵政7•25發行郵票

香港郵政發行「非物質文化遺產─港式奶茶製作技藝」特別郵票。（取材自港府新聞處）

香港郵政 昨日宣布，以「非物質文化遺產─港式奶茶製作技藝」為題的特別郵票及相關郵品，將於7月25日發售。

香港經濟日報報導，港式奶茶製作技藝於2017年成為首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的項目。深受香港人喜愛的港式奶茶，因用來隔走茶渣的白布袋經重複使用後染上茶漬而變啡 ，仿如絲襪，故俗稱「絲襪奶茶」。港式奶茶由英式奶茶經過百年演變而成，其製作技藝既反映了中西飲食文化在香港的交融與發展，也反映了本地市民的生活和飲食的面貌。

香港郵政以「非物質文化遺產─港式奶茶製作技藝」為題發行一套4枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，宣揚這項香港非物質文化遺產，冀望這項傳統手工藝得以傳承。

全綫郵政局和網上購物坊「郵購網」11日起發售正式首日封。特別郵票及相關郵品將於7月25日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。

各郵政局將於7月25日為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點，以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封、紀念封、自製封。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策畫及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk），及「郵購網」流動應用程式查閱。