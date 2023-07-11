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香港「高才通計畫」搶才火爆 半年收逾10萬申請

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府去年年底推出全新的「高才通計畫」，並不斷優化措施，積極主動「搶人才」。行政長官李家超昨出席論壇致辭指，各項輸入人才計畫反應踴躍，截至今年6月底，收到相關申請已突破10萬宗，差不多是每年輸入人才目標的三倍，充分證明香港對世界人才的吸引力。

大公、文匯報報導，他強調港府既會努力將香港金融、貿易、航運等傳統優勢傳承下去，亦會發掘新的經濟增長點，敢於發展創科、文化藝術等新興產業，為香港實現高質量發展。

李家超昨出席「信報50周年呈獻：未來香港高峰論壇」時強調，港府會不斷努力鞏固和提升香港的國際競爭力。提到他去年在首份施政報告中強調港府必須更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」，李家超表示，專責「搶企業」的「引進重點企業辦公室」，以及各個駐內地和海外經貿辦的「招商引才專組」，已經全情投入工作，並提到他上周訪問貴州時，在與駐成都辦人員的交流過程中，感受到大家的積極性和主動性，也期望有好成績。

「搶人才」方面，他指港府推出的各項輸入人才計畫反應踴躍，截至今年6月底，即有關計畫推出以來的半年，港府收到的相關申請已突破10萬宗，差不多是每年輸入3.5萬名人才目標的三倍，充分證明香港對世界人才的吸引力。

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