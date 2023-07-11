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攻港50天 美團KeeTa外賣平台失靈 網指配送費過高

香港新聞組／香港11日電
內地知名外賣平台美團KeeTa進軍香港個半個月，業績卻不如預期；圖為KeeTa在5月時，於旺角的宣傳展位。（中通社）
內地知名外賣平台美團KeeTa進軍香港個半個月，業績卻不如預期；圖為KeeTa在5月時，於旺角的宣傳展位。（中通社）

內地知名外賣平台美團外賣App「KeeTa」 於5月22日正式攻港，對撼香港主要2大外賣平台FoodPanda及Deliveroo。如今已過了50天左右，有內地網民認為KeeTa在香港似乎仍未站穩陣腳，更於小紅書中發帖，評論「美團模式」為何在香港就「失靈」了。

香港01報導，內地網民「无忧君」於小紅書中發帖，指出5月份時傳出美團將會在香港推行外賣App，當時不少內地網民認為KeeTa是一種「降維打擊」，將會改變整個香港外送平台的風氣和市場。然而如今已過去個半月，似乎KeeTa的「美團模式」在香港失靈了。他列出了兩大原因：

1.配送費高：他指出香港工資需求很高。內地外賣員一般只有3至5港元（約0.38至0.63美元）配送費，但香港外賣員動輒就要數10港元（約1.27美元）配送費，成本上升，最後只能轉嫁給消費者。

2.配送速度慢：他提到香港的外賣員速度一般都不及內地，叫外賣的時間可能比自己買外賣或到餐廳吃時間差不多，那樣就沒必要叫外賣額外付一筆運費，特別是香港的餐廳多如牛毛，出街找餐廳非常方便。

樓主也提到，美團的模式在內地能夠成功是建基於內地有很多人願意為了3-5元的配送費而當外賣員，因此才能有效降低成本，提供更多的折扣和優惠給消費者，從而提高市場占有率，但這套模式難以在香港實施，因此導致「水土不服」。

外賣品牌美團KeeTa在港運營，業績不如預期。圖為KeeTa外賣員在樓宇間穿梭送...
外賣品牌美團KeeTa在港運營，業績不如預期。圖為KeeTa外賣員在樓宇間穿梭送餐。（中通社）

留言區中有不少留言認同樓主的觀點，有網民指「香港人不是不喜歡吃外賣，而是太貴了吃不起」、「不是不喜歡，是運費太貴」，不過也有網民反駁，認為KeeTa現在還不算是「美團模式」，真正的美團模式應該是10港元運費和全港推行，現在KeeTa只能在局部地區使用，要談論KeeTa能否爭一席位還為時尚早。

不過早於KeeTa尚未正式登陸香港時，就已經有網民於討論區中發帖，認為香港的市場難以容納3間外賣公司，他以UberEat作為例子，UberEat在港5年，據指市占率也不過5%。最終也敵不過FoodPanda和Deliveroo兩大龍頭，於2021年年底宣布撤出香港市場。

KeeTa目前只在旺角、大角咀、深水埗及尖沙咀提供服務，不少地區仍然只能使用兩大龍頭，而KeeTa早前預計，外送服務可望在年底覆蓋整個香港。因此KeeTa能否在香港殺出條血路，仍要看未來半年他們擴充服務的速度以及與兩大龍頭之間的價格戰。

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