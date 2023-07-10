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民選席次9成減至2成…末代議員連署：勿承認香港議會

香港新聞組╱香港10日電
香港立法會民選議席由400多個大幅減到88席，許智峯等至少19名「末代民選議員」發起連署，指香港民主議會制度「正式死亡」，要求全球各國政府不再承認香港任何議會的合法性。(美聯社)
香港立法會民選議席由400多個大幅減到88席，許智峯等至少19名「末代民選議員」發起連署，指香港民主議會制度「正式死亡」，要求全球各國政府不再承認香港任何議會的合法性。(美聯社)

香港立法會日前修法通過，民選席次由400多席大減為88席。一群「末代民選議員」發起連署，指香港民主議會制度「正式死亡」，要求全球各地政府不再承認香港任何議會的合法性，截至昨日，已有19名前直選區議員連署支持，包括流亡澳洲被通緝的許智峯。

自由亞洲電台報導，2019年「反送中」抗爭後的香港區議會選舉，民主派取得大勝，令北京當局大為震驚。為完善「愛國者治港」，港府著手修改區議會組成方式，除大幅增加委任議席，也大砍民選議席，民選議席則從原本的九成大幅減至不足兩成。

一群2019年透過直選贏得區議會議席的民主派前區議員，8日發起「要求全球政府不再承認香港任何議會」的連署信，至少19名前區議員響應，包括許智峯、郭子健、黎志強、葉錦龍和林兆彬等，有2人迫於國安法而匿名支持。

許智峯接受自由亞洲電台訪問指出，連署由一群經歷過民主選舉洗禮的前議員發起，更具說服力，希望讓世界知道香港議會是虛假、「扮代議政制」，大家不應該認可。

連署信指出，立法會在反對聲音被消失下，通過區議會條例修訂案，令香港最後一個體制內的民主議會制度正式死亡，北京及港府違背一國兩制，以及循序漸進推動民主選舉的承諾。但不少國家不瞭解香港實況，仍會認為香港的議員及議會，與其國家議會是「對等」，給予官式待遇，等於為當局的侵害人權行為背書。

連署信又說，大部分港人不再承認相關議會合法性，故要求世界各國也不再承認香港「行政會議」、「立法會」及新的「區議會」的地位，不再承認這些議會合法代表香港人。

大公報報導，政制及內地事務局長曾國衞指出，重塑區議會制度是繼選委會選舉、立法會選舉、特首選舉之後，香港優化選舉制度的又一重要舉措，這是將最後一塊「拼圖」補全，有利於香港長期繁榮穩定。

曾國衞說，目前正與選管會商議，將盡快敲定年底的區議會換屆選舉時間，確保2023年區議會一般選舉在公開、公平、誠實、高效和人性化下有序地順利進行。根據區議會改革方案，新一屆區議會將採用委任、間選及直選混合模式產生。

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