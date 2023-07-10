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香港退學潮加劇 4年增逾10倍 校長：還沒到頂

香港新聞組╱香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港近年掀起移民潮，中小學離港流失趨勢未止，根據教育局最新數據，截至2022年9月的過去一年內，逾2.7萬名中小學生不再留港升學，為近年高峰，3年累計減少近6.8萬名中小學生；有中學校長表示，退學潮未見頂，可預見新學年將進一步加劇。

明報報導，教育局稱，家長有權為子女選擇就讀學校，轉校、移居內地、海外升學等流動均屬常態；已預計未來學齡人口持續下跌，已積極呼籲學界，果斷採取措施，例如停辦新校、重置、合併等。

報導指出，香港教育局每年發布《學生人數統計報告書》，羅列全港幼稚園及中小學學生人數等數據。比對後發現，2019年9月至2022年9月中小學生減少2萬7093人，若與反修例風波及新冠疫情前相比，流失人數在4年間增逾10倍，流失率亦由0.35%進一步擴大至3.99%。

報導稱，除了升小一及升中一的人數出現增長，小二至小六、中二至中六各級均錄得3.61%至7.53％不等的流失率。高中級別仍然屬「重災區」，中五級流失率為7.53%、屬最高，其次為中六級、流失率6.65%，兩級淨減少7293人。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，學界已適應學生退學潮，指截至去年9月，中學一年內流失逾1.5萬人，預料新學年的退學潮將進一步加劇，促請教育局將全數「叩門位」轉為「專位專用」，只用於原校留班生，減少學生流轉。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，政府過去推出不同吸引人才的政策，本學年起多了相關子女申請人學，期望能拉上補下，紓緩生源不足問題。

報導說，退學潮亦蔓延至幼稚園，截至去年9月的過去一年，至少6500名幼稚園生不再在港升學，流失率約6.31%，創近年新高。有幼稚園校長表示，不少家長期望子女在升小前已適應海外生活，因此會提早在其K2時退學移民，預料未來兩年將持續有學生移民，對生源並不樂觀。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，10多間幼稚園將於暑假停運，促請教育局增加每名幼稚園生的單位資助額，減輕學校經營壓力。

教育局 升學 移民

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