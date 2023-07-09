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方濟各宣布 香港主教周守仁獲擢升為樞機

記者賴錦宏／即時報導
香港天主教社會傳播處表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。（取材自香港電台）
香港天主教社會傳播處表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。（取材自香港電台）

香港天主教社會傳播處9日表示，教宗方濟各宣布擢升天主教香港教區主教周守仁為樞機，成為香港教區第四位樞機。周守仁今年4月曾訪問北京，是香港主權移交以來首名到訪北京的在任香港教區主教。

綜合外電和港媒報導，教宗方濟各9日宣布，周守仁及另外20名主教及總主教為樞機，任命儀式將於9月30日於梵蒂岡舉行。

天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月病逝，主教一職懸空超過兩年後，周守仁於2021年獲教宗方濟各任命為香港教區第九任正權主教。他當時提到，教會願成為溝通平台，協助社會修補撕裂，又期望聆聽和對話可重新團結各界，但強調團結不是單一的，而是要在多元中找到團結。

周守仁今年4月應北京教區主教李山邀請訪京五天。他在北京出席彌撒時提到，要愛國、愛教會，還說大家都想國家好，愛國是本分。

周守仁1959年於香港出生，同年受洗加入天主教會。中學就讀於香港華仁書院，後負笈美國明尼蘇達大學，取得心理哲學學士學位、教育心理學碩士學位後，於1984年加入耶穌會。周後來在華仁書院實習，及後於香港聖神修院學院研讀神學。 

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