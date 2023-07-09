港人喜外遊 訪客購物減 本地消費疲弱 零售業復甦路漫漫

尖沙咀市道看似「復常」，唯今年「五一黃金周」期間來港訪客只及往年同期五、六成。(中通社資料照片)

香港 疫後復常，零售業 復甦緩慢，根據港府統計處數據，今年前5個月零售業銷貨額為1719.41億元(港幣，下同，約220億美元)，較2019年反送中運動同期及疫前減少了16.6%。

文匯報報導，香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，香港與內地恢復通關後，內地訪客旅遊模式有變，來港不再以購物為主；同時港人也盛行北上消費，因此令香港本地消費疲弱，業界更要面對店鋪加租壓力，故銷貨額增長輕微，估計復甦需要一段時間。

謝邱安儀表示，今年1月零售業銷貨額近361.8億元，因是農曆新年關係，「但仍比以往1月低很多，2019年1月有480億元，今年只有361億元。」在2月通關後，2月及3月同比有31.3%及40.8%增長，但4月增幅只有15%，銷售額近347億元，是因為4月29日及30日是內地「五一黃金周」首兩天，旅客增加所致，否則增長只是持平，甚至有小跌幅。

謝邱安儀指出，五一期間訪港內地客只及以往同期五、六成，生意額亦僅以往黃金周的四、五成，同時旅遊模式改變，多以深度文化旅遊為主，以前一來港便立即購物，現在來港旅遊只會順道購物。

此外，恢復正常通關後，不少港人也熱中北上或外遊，使得本地零售業復甦更雪上加霜，有旅行社表示，通關後港人報名內地團火爆，連月來報團甚至超越疫情前水平的50%。旅行社說，由於內地物美價廉，加上過期回鄉證可延期使用，大大方便了港人往返內地，而前往泰國、越南、南韓等國家的暑期旅行團也很受歡迎。

報導稱，香港零售業界未復甦，還要面對不少壓力，包括租金 回升、人手成本上漲等問題，謝邱安儀說：「我們不斷呼籲業主放緩加租速度，甚至暫停上調租金。」

為了刺激消費，香港零售管理協會於本月及下月舉行「開心購物節」，謝邱安儀表示因這期間是暑假，「小朋友不用上學，可以外出有多些活動，加上配合第二期消費券發放，希望製造開心購物氣氛，有超過6000間店鋪參與，優惠超過15億元。」