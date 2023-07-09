看成人片模仿…10歲兄逼3歲妹口交

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一名22歲男子，在10歲時叫當時3歲的胞妹入房替自己口交，並觸摸她私處；7至8年後，男子再邀胞妹共浴並非禮她，直至胞妹前年因抑鬱而自殘，送院接受精神科治療才揭發事件。

綜合香港01、明報報導，青年昨在區域法院承認兩項猥褻罪，被告說他10歲時接觸成人電影，想找人模仿，故找上了妹妹。法官把案押後至10月30日求情及判刑，期間為被告索取感化、社會服務令、心理及精神科報告。

據報導，被告Y.L.P（22歲），承認兩項向年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪。案情指，被告是女童的親生哥哥，兩人年紀相差約7年，案發時他們與父母一同居住。

報導稱，首罪發生時被告叫胞妹入睡房替他口交，胞妹驚恐但照辦，被告陰莖勃起並在胞妹手掌射精，被告又從後用手指搓弄胞妹的陰道外圍。在胞妹約10歲時，被告提出二人一同洗澡，他坐在浴室坐廁上叫胞妹執他的陰莖上下移動，其後被告射精。被告之後從後摸胞妹胸部和陰道外圍，其間用手擠壓胞妹胸部，令胞妹感痛楚；又在替胞妹塗抹梘液時再次摸胞妹胸部和私處。兩次犯罪皆於父母不在家時發生。

2021年11月1日，胞妹因情緒抑鬱和自殘行為，被送往醫院接受精神科治療，翌月她向醫生透露曾多次遭被告性侵 犯。被告於同年12月24日被捕。

被告稱他於10歲時首次接觸成人電影，想嘗試找人模仿影片演員的行為，又對女性感好奇而摸胞妹的陰道外圍。及至他17至18歲時，朋友會討論性及妓女的話題，他對性感好奇。但缺乏自信，向人表白又遭人拒絕，於是想到和妹妹一起洗澡。