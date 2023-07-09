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香港較他國復常慢 遊客僅疫前4成

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港恢復與內地全面通關至今5個月，訪港旅客僅恢復至疫情前四成，不過官員均對復甦有信心，認為今年全年訪港旅客人次有希望達到3000萬；商界認為疫後復常仍有挑戰，行會成員經民聯林健鋒也認為香港復常明顯較其他國家慢。

明報報導，旅發局總幹事程鼎一上港台節目透露，香港上月訪港旅客達275萬人次，約疫前約五成半，今年首5個月累計約1014萬人次訪港，是疫前同期的34%；他說，內地旅客占八成，疫後觀察到內地旅客來港坐高鐵的比例非常高，占逾兩成，五一長假期更達兩成半。

報導指出，內地旅客訪港有兩大新趨勢，一是搭乘高鐵的比例上升20%，且年齡較輕，具市場潛力；二是內地旅客已逐漸追求多元深度旅遊，會根據網路推薦尋找打卡熱點。

據報導，程鼎一以新加坡為例，該國取消出入境防疫限制比香港早10個月，認為與新加坡同期相比，香港疫後復甦走勢不錯，不過他也承認日本、南韓及台灣等東南亞地區訪港人數恢復較慢。展望下半年，程鼎一對全年訪港旅客人次達3000萬樂觀。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，香港用5個月時間回復到疫前一半水平「速度是快的」，不過，人手不足是旅遊業現時弱點。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，港府已推出計畫引入航空業外勞、亦暫停執行26個工種不得輸入外勞的規定2年，相信措施有助紓緩酒店、零售等人手問題。

林健鋒昨在商台節目中表示，香港疫後復常差不多半年，雖然經濟仍持續向好，但訪港旅客人數只及疫情前四至五成，「無可否認香港的復常程度較其他國家慢」。他又稱，香港出口數字亦不理想，過去5個月均錄得下跌，「很多做貿易的朋友都在捱緊」，但認為不需悲觀，今屆政府不論對內及對外均做了不少工作，包括到內地及外訪「說好香港故事」，相信香港下半年經濟會改善。

香港 新加坡 疫情

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