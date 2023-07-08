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港樓市14年首減辣 191萬美元以下自用住宅可借7成

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

樓市下調令按揭風險下降，香港金管局14年（2009年）來首度放寬住宅及非住宅的按揭成數及適用樓價上限，包括為1500萬元（港幣，下同，約191.6萬美元）以下自用住宅重新引入七成按揭階梯，以及調高適用的樓價上限，按證公司亦同步調整按揭保險計畫，增加市民置業的靈活度，以改善居住環境。

文匯報報導，新措施下，同樣買1000萬元的自用住宅，非按保下七成按揭只需300萬元首期，較以前減少200萬元，惟需留意，每月供款、最低入息要求及壓力測試的金額亦大增40%，若市民的收入不變，放寬按揭也不可能買到1500萬元的樓。

金管局總裁余偉文昨日傍晚宣布5項調整逆周期宏觀審慎監管措施，包括調整自用住宅物業最高按揭成數，樓價1500萬元以下可承做七成按揭、樓價1500萬至3000萬元物業，最高按揭上調至六成，而3000萬元或以上維持不變，然而出租物業之按揭成數上限則維持不變。而對比調整前，過去1000萬元或以下自用住宅最多可借六成、1000萬元或以上最多可借五成。

而非住宅物業（工商物業）最高按揭成數由五成上調至六成。將以資產水平審批按揭，住宅或非住宅都會由四成調整至五成。余偉文指出，上述調整屬於2009年推出逆周期措施以來，首次放寬針對住宅的逆周期措施，強調銀行體系仍然有能力面對挑戰。

余偉文認為，政策目標是維持銀行體系穩健，相關調整不會對銀行穩定有風險，認為1500萬元的界線，既可保障銀行體系風險可控，又可讓置業者有更靈活的置業安排，市民置業時可承做較高成數的按揭貸款

他指出，措施主要針對自住物業，而非自住物業不會有調整。

他又指出，近一年息口上升急速，住宅樓價開始調整，雖然今年初開始出現反彈，但截至6月底，住宅樓價已較2021年樓價高位下挫13%。至於非住宅物業，情況也類近，如寫字樓較2018年至2019年高位累跌20%，工廈則跌8%，商舖累跌17%。考慮到以上物業出現的調整，故認為是次有空間調整逆周期宏觀審慎監管措施。

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