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港研隨內地禁日10地食品 日式食肆擬在排核水首周休業

香港新聞組／香港8日電
日本政府擬最快在8月，會把福島第一核電站經處理汙水排入大海。（Getty Images）
日本政府擬最快在8月，會把福島第一核電站經處理汙水排入大海。（Getty Images）

日本計畫今年8月排放福島第一核電站核廢水，內地7日宣布禁止進口福島等10個都縣的食品進口。環境及生態局回覆查詢表示，一旦日方啟動排放廢水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

香港01報導，當局已向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，對排放計畫作進一步風險評估，以訂定應對措施。

李家超昨在貴州會見傳媒時，被問到對禁止日本福島等地的食品進口，他回應指日方現階段未有足夠證明排放核廢水的措施可靠，強調會充分考慮專家意見，考慮禁止高風險地區的農產品和水產品等進口香港，以確保市民安全。

他表示，港府已成立跨部門的合作機制，考慮加強監察從日本其他地方進口香港的食品，並會加強監察環境，確保海水或空氣沒有核汙染，「我們會果斷採取措施，必然會保障食物安全及市民的公共健康安全。」

工聯會會長、立法會議員吳秋北譴責日本「不負責任」的傾倒汙水行為不顧世界及周邊國家食安，港府應保持強硬態度，跟隨國家做法。

據港府統計處數字，2022年日本進口香港主要食物約占香港整體供應約2%，而日本進口香港的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品亦占本地食品市場不足5%，水產品則占本地的消耗量約6.75%。

有香港日本料理餐廳表示，當年311大地震後，生意劇跌至兩成，估計核汙水排出後情況相近，因此計畫屆時休業一周。「如果佢真係確實倒，嗰個星期選擇休息。」

不過旅遊業則抱持樂觀態度，強調會提供安全的食品，並認為在當地政府及民間的監測下，毋須過份擔憂。

日本政府擬最快下月將福島第一核電站經處理汙水排入大海。

灣仔一間日本料理餐廳已開業逾17年，所使用的食材每日經空運到港，並在約下午5時送抵餐廳，以準備晚間的Omakase（廚師發辦）。

呂店長表示，由於餐廳主打日本料理，因此食材主要來自東京及九州，亦難以從其他國家進口。他指，目前日本供應商仍未通知指引，香港供應商亦在等待政府的新措施，一旦香港跟隨內地做法，相信供應商會即時作出相應調整。

日本 香港 地震

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