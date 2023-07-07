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內地回港證預約爆滿 港家長清晨露宿天橋為子女辦證

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地與香港2月恢復通關，適逢暑假，不少家長為子女辦理「回港證」準備北上，惟網上預約長期爆滿。近日位於上環的入境辦事處外，有不少家長在清晨4時許「露宿」睡天橋，期望成功領取「即日籌（號碼牌）」。

香港01報導，有提早兩小時到場的女士，因未能領取「即日籌」，情急之下當場兜搭多名陌生男子，表示希望尋找「排隊黨」但不果，又致電「相熟人士」查詢，有人報稱500港元（約63.9美元）「留籌」。

就有意見認為「回港證」可增設「網上辦理系統」或延長有效期，曾任保安局局長及入境處處長的黎棟國認為，考慮到兒童貌容有改變，宜維持現有措施，但可增加人手處理申請。立法會議員張欣宇指，延長有效期技術上可以，值得探討，以解決暑假辦證高峰。

入境處表示，今年首六個月共簽發 5萬4082本「回港證」，每月平均約9000本，較疫情前2019年每月平均約7000本增加三成。

現時辦理「回港證」的網上預約持續爆滿，昨早6時半左右，上環海港政府大樓內已有約50多人排隊輪候「即日籌」，不少人為「雙非家長」及其子女。

現場豎立「申請旅遊證件全日額滿」的告示牌，但依然有人陸續來排隊，牆上貼有多張公告，強調「嚴禁進行兜售及推銷等商業行為」，亦有私隱署公告，提醒委託他人處理個人資料的風險。

前保安局局長、曾任職入境處處長的立法會議員黎棟國表示，由於簽發「回港證」等證件需要核證身份，11歲以下的小朋友，持特區護照者除外，是沒有兒童身份證，因此網上申請有根本困難要克服。

至於自動延長「回港證」有效期，涉及修改口岸電腦程式，也要考慮持過期證件的小朋友長大，容貌會有改變，口岸工作人員核對身分時，可能帶來延誤，他認為短期有效措施是臨時增加人手處理申請。

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