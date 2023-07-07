港區議會民選席次大砍剩2成 李家超：落實愛國者治港

香港立法會6日三讀通過區議會條例修訂草案，大砍民選議員席次，以改革區議會選舉制度。（美聯社）

香港 立法會昨天三讀通過「2023年區議會（修訂）條例草案」，大幅改革區議會選舉制度，大砍民選議員席次，比率由9成半大減至約兩成，由原本452席驟減至88席，區議會的整體席次也將會從479席減為470席，並重設委任議員，下一次選舉的時間未定。對此，特首李家超認為，這是香港特區完善地區治理工作的一個重要里程碑。

綜合港媒報導，香港立法會昨天以88票贊成、0票反對、0票棄權三讀通過「2023年區議會（修訂）條例草案」，修訂條例10日刊憲並生效。

國務院 港澳事務辦公室發言人表示，立法會審議處通過該條例草案標誌著香港特區重塑區議會制度的立法工作順利完成，是香港特區全面落實「愛國者治港」、不斷提高治理水準的又一重要舉措，必將為推動香港從由亂到治走向由治及興發揮重要作用。

李家超對此回應稱，特區政府公布完善地區治理建議方案，旨在重塑區議會，讓區議會可回復到《基本法》第97條下的定位，從根本完善地區治理架構，增強地區治理效能，修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡，嚴格按照《基本法》規定發揮好諮詢和服務功能，為特區地區治理工作作出應有貢獻。他稱，「特區政府將繼續全力貫徹落實有關完善地區治理的各項工作，切實為廣大市民排憂解難，讓市民得到更大的幸福感和獲得感」。

香港區議會未來將由「間選、委任、直選」的「442」比例組成，直選議席比率由九成半大減至約兩成。而區議會主席則由當區民政事務專員出任，不再另設副主席。

中聯辦發言人指出，過去相當一個時期尤其是「修例風波」期間，反中亂港分子利用制度漏洞，使區議會變為其阻撓政府施政，播「獨」煽暴，妄圖顛覆政權、對抗中央的政治平台，完全違背區議會應有的職能定位。「著眼於香港長治久安，只有回歸基本法原意，改革和重塑區議會，堅決貫徹『愛國者治港』原則，切實落實行政主導，才能有效維護國家安全和香港市民的公眾利益。」