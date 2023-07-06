郭晶晶為霍啟剛慶生 港豪宅凌亂揭真實面

霍啟剛（右二）日前簡單慶祝44歲生日，他和老婆郭晶晶（左一）一家五口席地而坐玩牌畫面受到關注。（取材自小紅書）

香港 企業家和政治家霍英東家族長孫霍啟剛貴為立法會體育、演藝、文化及出版界議員，身兼多項公職，平日工作非常忙碌，但他一有時間就會陪伴家人。日前是霍啟剛44歲生日，他與太太郭晶晶及三個子女在家中簡單慶祝，郭晶晶寫道：「一個平凡又特別的日子，一家人在一起簡單純粹的快樂，玩卡牌，踩單車，當然也少不了生日蛋糕。祝我親愛的快樂健康，不止在生日。」

香港01報導，照片中所見，霍啟剛一家五口席地而坐，眾人圍坐成一圈，霍啟剛正低頭同三個子女玩UNO，非常專注，可見他十分珍惜與子女的相處時光，而郭晶晶負責自拍，畫面溫馨有愛。除了玩牌之外，他們一家人還去了公園玩，霍啟剛陪女兒盪鞦韆、踩單車，盡顯父愛。簡單慶祝。

據知霍啟剛一家現時住在位於淺水灣市值1.6億港元（約2045.6萬港元）的逾萬呎獨立屋，但有網民留意到霍啟剛同郭晶晶屋在地上擺放了不少雜物，衣服、鞋子、玩具等隨處可見，顯得有點凌亂。

不少網民都不禁感嘆原來豪門與普通人的生活無異：「真正的富豪過著普通人平凡的生活」、「平平淡淡才是真啊」、「好真實的家庭，孩子多家裡就會很亂」。其實霍啟剛同郭晶晶雖然家財萬貫，但兩人生活一向低調節儉，完全沒有豪門夫妻的架子，平日衣着簡單樸素，又會帶三個子女去行山、沙灘，參加慈善活動等，超親民貼地的作風獲網民激讚，他們更因而被外界封為「豪門清泉」。