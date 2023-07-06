奧運片配「願榮光」 港男辱國歌罪成 「判監機會很大」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 劍擊隊代表張家朗於2021年東京奧運 會中奪得花劍個人賽金牌，他在頒獎禮中的升區旗和奏唱國歌視頻片段，被一名無業男子改配以黑暴歌曲旋律，並於網上平台發布。該無業男子被控一項侮辱國歌罪及一項屬交替控罪的侮辱區旗罪受審後，昨日在東區裁判法院被裁定罪名成立，這是首宗經審訊後被定罪的「侮辱國歌罪」案件。

大公、文匯報報導，裁判官屈麗雯指被告在沒刪去相關視頻旁白及掌聲下，刻意主動挑選對國歌作出竄改，不會是出於無知，下令還押至20日判刑，待索取其背景報告，明言很大機會判處即時監禁。

被告鄭榮進（27歲），被控於2021年7月26日，在香港以任何方式公開及故意地侮辱國歌；另被一項侮辱區旗罪的交替控罪，即在同日同地公開及故意以玷污或踐踏的方式侮辱區旗。裁判官表示，對於被告在警誡錄影會面中聲稱所謂「二次創作」，以及「歌幾好聽」等說話，認為都是想脫罪的辯解，不會給予任何比重。同時控方證人徐志聲指出YouTube 有大量紀錄，而被告亦選擇發布在YouTube，他不可能對該黑暴歌曲無知。

裁判官同意控方所指，奧運頒獎典禮上只能播放國歌，這代表運動員及對國家的榮耀，必須莊嚴進行。法例亦說明竄改國歌會損壞中華人民共和國的象徵及標誌，而另一控方證人曾觀察到被告的影片初時是公開，其後轉為不公開，但可經連結瀏覽，故在接納其證供下，裁定被告「侮辱國歌罪」成立；而次項控罪亦變為學術分析，不作處理。