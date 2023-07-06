涉資助國安逃犯 前眾志主席被捕 傳港追緝海外數十泛民

「香港眾志」前主席林朗彥5日遭港警國安處逮捕。（路透）

香港 警務處國家安全處3日宣布，以每人100萬港元（約12.7萬美元）懸紅通緝 包括羅冠聰等8名涉嫌干犯嚴重危害國家安全罪行、竄逃海外的逃犯。事隔兩天，昨即根據情報搗破由前「香港眾志」成員所設立的「懲罰Mee」反港府網購平台，拘捕4名男子，包括前眾志主席林朗彥。

此外，港府重金懸賞和追緝違反國安法流亡海外的8港人，香港南華早報4日報導，實際上因涉嫌違反國安法而被港府列入通緝要犯名單的港人高達數十人，包括前香港立法會新界東地區直選議員梁頌恆、前英國駐香港總領事館雇員鄭文傑、流亡美國與德國的香港民主人士張崑陽及黃台仰；其中包括發起眾籌募款者。

大公、文匯報報導，調查相信林朗彥等人售賣煽暴煽「獨」物品籌款，用以支援違反國安法竄逃海外的逃犯。調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

被捕4名男子，年齡介乎26至28歲，為「港獨」組織、前「香港眾志」成員，包括前主席林朗彥及骨幹成員李啟靖。消息指，他們涉透過設立「懲罰Mee」的反港府社交平台及手機應用程式持續發布具有煽動意圖的訊息，包括涉及煽動他人引起對中央及港府的憎恨，及所謂支持「香港獨立」的帖文。另一方面，他們也透過「懲罰Mee」，串聯不同反港府「黃店」壯大聲勢，藉詞銷售煽暴煽「獨」物品變相為網購平台籌款自肥，同時將部分資金用作支援竄逃海外的反中亂港分子，包括前眾志創黨主席羅冠聰。

另據南華早報報導，被港府列入通緝要犯名單的張崑陽，他曾擔任香港大專學界國際事務代表團發言人，積極遊說各方支持美國國會跨黨派議員提出「香港人權與民主法案」；另三人像是香港獨立聯盟召集人陳家駒、「學生動源」前成員劉康、華府遊說組織「香港民主會」執行總監朱牧民等。他們都在國安法生效前後離港，多半旅居澳洲 、歐洲與北美，甚至在全球發動眾籌募款的也被列入港府的通緝名單，這些人具有一個月內可籌得數十萬港元的能力。

報導說，自2020年6月30日港區國安法生效以來，國安處的幹員已逮捕260名港人，他們的年齡介於15至90歲，當中161人與5家企業被起訴，79人被判刑。