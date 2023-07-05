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遭港通緝 許智峯在澳洲感安全 羅冠聰拒自首

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方國安處昨天宣布對每人懸賞100萬港元（約12.7萬美元），通緝羅冠聰、許智峯等8名涉嫌違反「港區國安法」的海外港人。許智峯稱在澳洲感到安全，羅冠聰指消息令人緊張，強調不會自首，蒙兆達稱不會停止海外倡議工作。

中央社報導，香港國安處總警司李桂華昨天召開記者會，表示已獲法庭發出拘捕令，通緝8名已潛逃海外的港人，包括前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及「香港議會籌委會」創辦人袁弓夷、 美國港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀和「我要攬炒」團隊發起人劉祖迪。

許智峯和任建峰現時均在澳洲。許智峯認為澳洲不會願意將他引渡回中國或香港，因此他在澳洲感到安全，並指已獲得臨時簽證，希望獲得永久居留權，又透露已經在當地一間律師行工作，他認為澳洲政府不會接受引渡要求。

蒙兆達在臉書上表示：「從踏上流亡之路，立志在海外繼續這未完的抗爭之始，已知道可能會有這一天。」他說：「欲加之罪，何患無辭」，如果自己真的有罪，「就是為香港人說出真相」，其海外倡議工作絕不會停止。

羅冠聰在其臉書表示，消息令人緊張，「畢竟再次被中共盯上，始終都有著無形壓力。」由於他一直低調、隱密地過活，也重視自身安全，因此消息並無令他覺得有逼切的危機。日後他會更慎重地選擇出訪、外遊的地方，更保障自己的個人隱私。

羅冠聰表示，兩年前獲得英國難民身分，強調不會回港「自首」，並要求國安處公開有關他勾結外國勢力的證據，指自己無收受任何外國資金，不受雇於任何外國政府機關，更不接受他們的指揮或命令。羅說：「我只是一個為香港人發聲的香港人，僅此而已。」

劉祖迪在其臉書表示：「走在前頭拓荒總有危險」，其海外倡議工作不會停止。任建峰在推特發文表示，自己是澳洲公民，在澳洲行使言論自由的權利。郭鳳儀昨天透過聲明表示，通緝令為的是恐嚇及激起小粉紅暴民心態，自己絕不低頭。明報引述袁弓夷昨天在社交網站直播稱，感謝國安處令更多人關注其「公投」活動。

香港 澳洲 臉書

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