我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

李家超：8國安逃犯終身追捕 律師：友好國家恐遣送通緝

香港新聞組／香港5日電
國安處在香港主權移交26周年後，3日發出逮捕令，各懸賞100萬港元通緝8名在海外的港人。（路透）
國安處在香港主權移交26周年後，3日發出逮捕令，各懸賞100萬港元通緝8名在海外的港人。（路透）

香港警務處國家安全處前日宣布懸紅通緝8名涉嫌觸犯香港國安法的逃犯，特首李家超昨強調警方這次行動是履行責任、維護國家安全的應當和有效做法。危害國家安全是嚴重罪行，國安法有域外效力，港府會用盡一切合法手段，竭盡所能，終身追究他們的法律責任及背後勢力，「無論他們逃到天涯海角，我們都會終身追捕這些罪犯。」

綜合大公、文匯報、香港電台報導，保安局局長鄧炳強則表示，警方還會切斷他們的資金鏈，包括要凍結、限制、沒收及充公他們的財產，及查出他們在香港或者外國的聯繫人、同黨及背後提供資金的幕後金主，並警告在網上繼續為他們眾籌的話，均有可能違法。鄧表示，是次懸紅的作用是要獲取針對這些人的資料，日後能夠將他們拘捕及檢控。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊昨表示，如果被通緝人士途經「與香港友好的國家或地方」，有可能會被強制遣送回港。但這不是法律問題，而是國際政治問題。

李家超表示，警方是次發出通緝令，是希望社會知道，涉嫌違反香港國安法的罪犯罪行非常嚴重，港府一定會追究到底。港府會竭盡所能，用盡一切方法追捕危害國家安全的罪犯。無論警方用什麼方法拘捕這些罪犯，一定會按實際情況去進行，「我們與不同地區均有不同的警務合作，亦相信在終身追捕這些疑犯時，我們一定有空間，不會讓他（們）逃之夭夭。」

李家超呼籲，任何公眾人士都可幫助警方拘捕這些被通緝者，警方會保密處理。提供線索者可根據懸紅通告按實際結果獲得賞格，包括通緝人的親戚朋友都有資格，歡迎他們提供被通緝者的資料。

國安處又提醒市民，任何人以任何形式，包括透過互聯網轉載帖文或以金錢資助危害國家安全的活動，即有可能觸犯香港國安法或香港法例有關國家安全的罪行。

另外，被通緝者之一袁弓夷的兒子袁彌昌之妻、新民黨立法會議員容海恩昨接受電台訪問時，亦呼籲袁弓夷盡快回港投案，才是對家人、對國家負責任的做法，又稱如果袁弓夷認為自己沒有違法，返港接受審訊就可以「還回清白」，但如果繼續潛逃，會給其他人一個明知道是錯事依然繼續去做的印象。

香港 通緝

上一則

遭港通緝 許智峯在澳洲感安全 羅冠聰拒自首

下一則

甘肅男被索28.8萬彩禮 寫信向縣長告狀 盼整治當地陋習

延伸閱讀

香港通緝8流亡海外港人 澳洲：支持居澳倡議人士

香港通緝8流亡海外港人 澳洲：支持居澳倡議人士
美港人組織總監：絕不低頭 英：不容忍中國恫嚇

美港人組織總監：絕不低頭 英：不容忍中國恫嚇
李家超：終生追捕羅冠聰、許智峯等8名海外港人

李家超：終生追捕羅冠聰、許智峯等8名海外港人
港回歸26周年 李家超籲居安思危 「在復常快車道上全速前進」

港回歸26周年 李家超籲居安思危 「在復常快車道上全速前進」

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元