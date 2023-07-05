李家超：8國安逃犯終身追捕 律師：友好國家恐遣送通緝

國安處在香港主權移交26周年後，3日發出逮捕令，各懸賞100萬港元通緝8名在海外的港人。（路透）

香港 警務處國家安全處前日宣布懸紅通緝 8名涉嫌觸犯香港國安法的逃犯，特首李家超昨強調警方這次行動是履行責任、維護國家安全的應當和有效做法。危害國家安全是嚴重罪行，國安法有域外效力，港府會用盡一切合法手段，竭盡所能，終身追究他們的法律責任及背後勢力，「無論他們逃到天涯海角，我們都會終身追捕這些罪犯。」

綜合大公、文匯報、香港電台報導，保安局局長鄧炳強則表示，警方還會切斷他們的資金鏈，包括要凍結、限制、沒收及充公他們的財產，及查出他們在香港或者外國的聯繫人、同黨及背後提供資金的幕後金主，並警告在網上繼續為他們眾籌的話，均有可能違法。鄧表示，是次懸紅的作用是要獲取針對這些人的資料，日後能夠將他們拘捕及檢控。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊昨表示，如果被通緝人士途經「與香港友好的國家或地方」，有可能會被強制遣送回港。但這不是法律問題，而是國際政治問題。

李家超表示，警方是次發出通緝令，是希望社會知道，涉嫌違反香港國安法的罪犯罪行非常嚴重，港府一定會追究到底。港府會竭盡所能，用盡一切方法追捕危害國家安全的罪犯。無論警方用什麼方法拘捕這些罪犯，一定會按實際情況去進行，「我們與不同地區均有不同的警務合作，亦相信在終身追捕這些疑犯時，我們一定有空間，不會讓他（們）逃之夭夭。」

李家超呼籲，任何公眾人士都可幫助警方拘捕這些被通緝者，警方會保密處理。提供線索者可根據懸紅通告按實際結果獲得賞格，包括通緝人的親戚朋友都有資格，歡迎他們提供被通緝者的資料。

國安處又提醒市民，任何人以任何形式，包括透過互聯網轉載帖文或以金錢資助危害國家安全的活動，即有可能觸犯香港國安法或香港法例有關國家安全的罪行。

另外，被通緝者之一袁弓夷的兒子袁彌昌之妻、新民黨立法會議員容海恩昨接受電台訪問時，亦呼籲袁弓夷盡快回港投案，才是對家人、對國家負責任的做法，又稱如果袁弓夷認為自己沒有違法，返港接受審訊就可以「還回清白」，但如果繼續潛逃，會給其他人一個明知道是錯事依然繼續去做的印象。