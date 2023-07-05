香港機場3000職位 招攬青年新血

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 國際機場在疫後逐步恢復運量，但人手荒拖慢航班恢復進程。機管局推算，香港機場現仍欠缺約2.5萬名人手，地勤、飛機機務及飛機維修是重災區之一。

大公、文匯報報導，機管局行政總裁林天福表示，明年旅客量有望回復至疫情 前水平，必須盡快填補人才缺口。港府早前為航空業在內的行業推出特別計畫輸入勞工 ，多間航空公司已準備申請，預料首批外勞今年10月抵港培訓，年底投入工作，以應付年底及聖誕期間的出入境高峰。

機管局昨在機場員工綜合大樓舉辦「機場青年就業資訊日」，為有志加入航空業的青年提供資訊及招聘機會。有超過30間機構企業參加，合共提供逾3000個航空業職位空缺，涵蓋機場保安、建築、機場膳食、航空貨運、地勤、酒店服務等，感興趣者可即場申請工作；有25間中學、超過800名中學生參與，機管局董事會主席蘇澤光亦有到場視察。

林天福表示，香港機場在疫情前每年接待超過7500萬人次旅客，日均逾22萬人使用，目前旅客量回復疫情前一半的水平，估計今年年底可恢復八成，明年更有望重回疫情前全盛時期的水平。他指疫情前機場員工大概7.5萬名，目前人手減至約5萬名。他又提及機場過去幾年有很大改變，除疫情影響外，亦投入資源打造智慧機場，令旅客感覺更加方便，提供航空工程、服務零售等工種冀有志年輕人加入。

機管局首席營運總監張李佳蕙表示，香港機場現仍欠缺約2.5萬名人手，最缺人部門包括機場大樓地勤、飛機機務及飛機維修員。至於特別計畫輸入勞工，她形容是短期必要措施，指個別航空公司有意安排航班在香港升降，但因香港機場人手不足無法接待，預料輸入外勞提升運力。