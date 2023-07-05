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香港「高才通」放寬 研納百強大學外人才

香港新聞組／香港5日電
香港特首李家超指出，搶人才計畫擬放寬門檻 ，未必需要全球百強畢業。（Getty Images）
香港特首李家超指出，搶人才計畫擬放寬門檻 ，未必需要全球百強畢業。（Getty Images）

港府推出一系列「搶人才」措施，包括「高端人才通行證」等各項輸入人才計畫，今年首5個月接獲8.4萬份申請，4.9萬份獲批。行政長官李家超昨日表示，港府正在研究「高才通」計畫的申請門檻，擴闊到世界百強大學以外的優質大學的畢業生。他表示，全球都在「搶人才」，香港在人才競爭上不只是要足夠，還要足以勝過競爭對手。

大公報報導，有立法會議員表示，吸納人才應該要更加多元化，內地和海外都有不少世界百強以外的學校，可培養出在工科和理科等方面有實用價值，而且是香港所需的人才。

「高才通」的申請資格規定，申請人必須獲全球百強大學頒授學士學位。百強大學是指全球百強大學綜合名單載列的大學或院校，該名單是勞工及福利局根據泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名、上海交通大學世界大學學術排名這四個指定的世界大學排行榜，在過去五年所列的百強大學或院校而制定。

李家超昨日在行政會議前會見傳媒時表示，港府相關政策局正在研究，除了現時的百強大學外，還有哪些培育很多優質人才的大學，考慮範圍包括香港「八大中心」定位需要的不同人才，例如在科技、文化產業、藝術、知識產權等，希望有不同人才來港，令「八大中心」發展得更鞏固，令香港整體有更大競爭力。他表示，每個地方均有很多優秀的大學，培育不同領域知識或技能的人才，港府會於完成分析研究後公布。

港府目標是每年輸入至少3.5萬名人才，而今年首五個月，「高才通」等各類輸入人才計畫，已有4.9萬人獲批申請。被問到為何在輸入人才數量已超出目標的情況下，仍擴闊「高才通」申請門檻，李家超說，「人才是全世界都爭取的，我們與競爭對手的競爭是『你加我減』，所以引進任何人才對香港一定有利；如果人才去了其他地方，一定會成為香港在競爭方面的負面因素。」

他表示，人才可以增強競爭力，環球經濟面臨大挑戰，增強競爭力只會有百利，「即使已達到每年吸引3萬5000個人才的要求，我仍覺得在人才競爭上不只是要足夠，還要足以勝過競爭對手。」

香港 教育 勞工

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