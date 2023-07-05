香港護食安 向日本索取更多核汙水排放資料

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國際原子能機構（IAEA）昨日宣布，認定日本 的核廢水排放計畫符合IAEA安全標準。港府昨晚表示已知悉IAEA發表的總結報告。港府因應日本核廢水排放計畫成立的跨部門專責小組，正審視總結報告內容，對排放計畫作進一步風險評估。

大公、文匯報報導，港府將向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，並在全面考慮IAEA報告內容、國家專家意見，及風險評估等相關資料後，會以科學、風險為本原則制定及公布對日本相關食品的進口管制措施。

港府指自2021年日香港 府宣布採用海洋排放計畫後，多番就排放計畫對食物安全影響向日本當局表達極度關注，國際社會未有共識前，日本不應單方面將核廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉的影響。一旦日方啟動排放，港府會即時採取管制措施，包括收緊日本高風險縣份水產品的進口管制，防止可能受影響日本食品進入香港，以保障香港食物安全和市民健康。

此外，日本不顧鄰近國家及地區反對，一意孤行計畫排放福島核電站產生的核廢水，對海洋生態和人類健康帶來不可逆轉的隱患。為測量海水核污染物，香港教育大學、城市大學及香港大學合作成功研究「人工青口（孔雀蛤）」，可準確、快速地監測海水放射性物質含量，成本更遠低於傳統檢測 ，每枚「人工青口」僅約值8港元（約1美元）。專家強調放射性物質不會因稀釋而消失，排放核廢水禍延全球海洋，研究團隊正與國家實驗室商討，將「人工青口」投放到台灣海峽，檢測海水中的放射性物質。

「人工青口」特性與天然青口一樣，對金屬具極強吸聚能力，被放置在含有不同濃度放射性物質的海水中，測試吸收和釋放量，以量化海洋中放射性物質含量及持續變化，至今已在全球29個國家及地區應用。

另據明報報導，港府昨表示，日方預計排放持續30年，日本當局如何確保淨化裝置能長期有效運作，以及如何確保排放計畫不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，是令人擔憂的實在問題。