每人懸賞百萬港元 港通緝羅冠聰、許智峯等8海外港人

港國安處3日召開記者會宣布，懸賞100萬港幣通緝8名民主派與反送中異議人士。（取材自推特）

香港 警方國安處3日宣布，以每人100萬港元（約12.7萬美元）懸賞通緝 羅冠聰和許智峯等8名身處英國、美國和澳洲等國的海外港人，追查同黨及其資金鏈，這些人涉嫌違反「港區國安法 」，其罪名還包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

綜合文匯網、香港01等港媒報導，香港國安處3日舉行記者會，李桂華於會上表示，法例實施至今已拘捕260人，介於15至90歲，以及161人及5間公司被檢控；國安處總警司李桂華表示，注意到反中亂港分子在海外繼續作危害國家安全行為，並強調，國安法有域外管轄權，因此已向法庭申請拘捕令。

國安處又提醒市民，任何人以任何形式，包括透過互聯網轉載帖文或以金錢資助危害國家安全的活動，即有可能觸犯香港國安法或香港法例有關國家安全的罪行。

而國安處列出通緝的海外港人總共有8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰等。對此，李貴華進一步指出，這8名人士「干犯嚴重國家安全罪」，鼓吹制裁或恐嚇香港官員，指明制裁香港法官或檢控人員，「並為外國出謀獻策，打擊香港金融中心地位」，警方會懸賞100萬港元（約12.7萬美元）通緝。

國安處高級警司洪毅補充說，根據《港區國安法》第43條，上述人員一旦入境，警方就會拘捕他們，還會凍結他們的資產，又或沒收或充公，「國安處有權凍結、限制、沒收及充公其資產，警方正追查他們是否會以其他身分入境，並追查他們的資金來源，切斷他們的資金鏈。

上述8名被通緝的人士當中，許智峯涉嫌國安法第21、23和29條罪行最多，分別是煽動分裂國家罪、煽動顛覆國家政權罪，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，同時在海外鼓吹「港獨」、「台獨」，還有推動公投等。

另據明報報導，港區國安法生效後，西方多國先後中止與香港的移交逃犯協定，仍有協定的國家（如新加坡、韓國、葡萄牙、捷克）由2019年19個大減至目前10個，若被通緝者入境其中任何一國，有可能被移交香港，當中並不包括8名被通緝者目前身處的英國、美國和澳洲。英澳兩國均批評香港國安處做法，表明支持已移居當地的民主派人士。

港大法律學院教授楊艾文指出，眾多移交逃犯協定中訂明，政治控罪是反對移交的理由之一，外國有可能以此拒絕移交。