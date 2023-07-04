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港故宮周年 展皇后寶璽等51珍品 圓明園4獸首城大展出

香港新聞組／香港4日電
香港故宮文化博物館慶祝開幕1周年，並宣布向北京故宮借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物已亮相展出。圖為第五批新輪換展品皇后之寶。（中新社）
香港故宮文化博物館慶祝開幕1周年，並宣布向北京故宮借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物已亮相展出。圖為第五批新輪換展品皇后之寶。（中新社）

香港故宮文化博物館3日開幕一周年，精采展覽接踵而來，其中由北京故宮博物院借展的新一批共51件珍貴文物昨日起於展廳1、2及5亮相，展期3個月，直至今年9月下旬。

綜合文匯報、明報報導，香港故宮館長吳志華表示，香港故宮一年來有近126萬人次參觀，7月1日當日錄得7600多名訪客，破創館新高，但維持高質素展覽水平花費龐大，館方需探討財務上的可持續方案，正檢討票價上調空間；而周三派發免費門票安排由本月起停止。

大部分展品是首次在港展出，包括「皇后之寶」，是現存已知唯一存世的皇后寶璽，是皇后身分的象徵，而「封錫爵白菜式筆筒」做工令人嘆為觀止。此外，為答謝公眾支持，博物館昨日向首100名入場訪客贈送文創精品。

吳志華昨表示，這批新展品大部分是首次在港展出，包括在展廳5展出的兩件國家一級文物的竹刻──明末竹刻家濮澄的「濮澄款松樹紋壺」，以及清初封錫爵刻製的「封錫爵款白菜式筆筒」。

另一看點是目前已知唯一存世的「皇后之寶」，於展廳1展出。「皇后之寶」是皇后專屬的寶璽，是身分的象徵。這枚是1922年宣統帝溥儀大婚時授予皇后婉容，重約40磅，有雙頭龍趴在其上。歷代「皇后之寶」都在戰亂時失傳，或被熔化變賣，這枚金寶璽能倖存至今，實屬珍貴。

香港故宮文化博物館慶祝開幕1周年，並宣布向北京故宮借展的第五批新輪換展品，共51...
香港故宮文化博物館慶祝開幕1周年，並宣布向北京故宮借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物已亮相展出。圖右為第五批新輪換展品《乾隆款海獸紋圖盒》。（中新社）

「交泰殿陳設冊寶圖」（《光緒帝大婚典禮全圖》）則細緻描繪光緒帝大婚典禮場景。結婚是人生大事，當時皇帝結婚更為國家盛典，清代宮廷畫家慶寬等人繪製的《光緒帝大婚典禮全圖》，以連環畫形式，記錄光緒帝迎娶皇后的整個過程。

此外，清乾隆年間坐落圓明園的其中4尊獸首銅像──虎、豬、牛、猴的原物，自2004年後再臨香江，7月4日至8月31日在城大般哥展覽館展出。

城大般哥展覽館總監兼策展人陳麗碧昨表示，希望市民除欣賞4尊獸首珍品，亦了解其背後「大水法」原理，在未有電力的年代，十二生肖神獸按時辰噴水報時的科技原理；亦著重多媒體應用，如以數碼重現噴水設計。

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