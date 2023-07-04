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香港機場快線復常 加密10分鐘1班 慶25年送7.5萬張車票

香港新聞組／香港4日電
港鐵機場快線投入服務25年，將送出75000張機場快線單程票。（中新社）
港鐵機場快線投入服務25年，將送出75000張機場快線單程票。（中新社）

今年是機場快線通車25周年，港鐵昨宣布於明日將機場快線班次恢復至疫情前水平，即平均每10分鐘一班車，國泰航空亦於明天重開在香港站的市區預辦登機服務。港鐵推出一系列慶祝活動，包括在本月內送出合共7.5萬張、總值超過800萬港元（約102.1萬美元）的機場快線單程車票予市民。

大公報、文匯報報導，機場快線自1998年7月通車以來的25載，服務2.6億名來自世界各地及本地的乘客。港鐵昨召開記者會宣布，隨着香港全面復常，機場快線列車服務將於明天全面回復至疫情前水平，班次加密至平均每十分鐘一班車，為推動香港航空及旅遊業復甦出一分力。

港鐵亦將於明日重開國泰航空在香港站的市區預辦登機服務，服務時間為每日上午6時至下午3時，至於其他服務時間及站點，港鐵表示將繼續與相關航空公司，商討其市區預辦登機服務重啟的安排，以進一步便利旅客出行。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，為答謝乘客支持，港鐵會在今個月透過手機應用程式，合共送出7.5萬張機場快線單程車票，總值超過800萬元，還推出25周年主題列車、歌手演唱、機場快線大使「機鐵仔」快閃派發紀念品等慶祝活動，讓市民同慶機場快線生辰。

機場快線與東涌線車長Chris昨在場分享工作心得時表示，以往居住葵青區，後來搬至東涌，在機緣巧合下了解到車長這份工作，成功應徵並加入東涌線與機場快線。他認為，要擔任車長工作，要學習的事物比想像中多及專業，除了迪士尼線外，機場快線是最快樂的一條路線，可以帶領旅客飛向世界或到博覽館看演唱會。最令Chris印象深刻的是，有一次一名小童下車前專門行到車長室，向他揮手打招呼，令他非常滿足。

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