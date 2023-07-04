美港人組織總監：絕不低頭 英：不容忍中國恫嚇

香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國港人組織「香港 民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀遭香港國安處通緝 ，她昨天表示，通緝令為的是恐嚇及激起小粉紅暴民心態，自己絕不低頭。英國外相柯維立也聲明，絕不容忍中國企圖在英國海內外恫嚇個人、試圖使其噤聲。他強調，英國將永遠捍衛表意自由這項普世權利、支持遭視為打擊目標的相關人士。

香港警方國家安全處昨天以涉嫌違反「港區國安法 」為由，宣布通緝8名海外港人，每人懸賞100萬港元（約12.7萬美元），包括郭鳳儀及前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗等人。

郭鳳儀透過聲明回應，批評香港政府如此大肆通緝8名海外香港倡議者，是如此荒謬地自信滿瀉。她表示，港府沒有權力在海外執法，所以通緝令背後只是希望達成兩件事，一是恐嚇港人，二是煽動「暴民心態」（mob mentality），啟動民粹化小粉紅針對港人。

郭鳳儀強調，雖然的確會擔心自身安危，「但如同各爭取自由與民主的香港人，我絕不低頭，遇難越強」。

郭鳳儀說，在她所能讀到的文件中，國安處對她的通緝完全是基於自己在美國的工作，包括她要求美國當局制裁國安法法官及檢控官。

郭鳳儀指出，港區國安法的域外應用需要國際合作，也需要國際刑警組織及其成員國配合。她要求各成員國及被通緝8人的所在國，保護被跨國鎮壓的港人。

她進一步呼籲美國總統拜登政府，拒絕讓香港特首李家超踏入美國參與亞太經濟合作會議（APEC）。

此外，柯維立指出，英國強烈反對中國強加於香港的「國家安全法」，包括中方企圖將該法效力及於中國法域之外，違反具法律約束力的「中英聯合聲明」。

香港主權移交後，英國外交部每6個月向國會發布一次報告，闡述聯合聲明執行情況。在今年5月下旬發布的最新一次報告，英方呼籲北京與港府落實聯合國人權理事會去年7月的建議，廢除國安法。當時中方對此表示堅決反對。