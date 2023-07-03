悼念六四被捕後七一仍走上街頭 港人拒絕遺忘：很多人犧牲

李盈姿因上月到維園悼念六四而被拘捕，七一她仍堅持與朋友沿著昔日的遊行路線再走一次，為的就是不想忘記這些香港人重要的日子。她說，這些年間信仰及聖經給予她更大的力量去面傷痛。（受訪者提供）

香港 今年「六四 」及「七一」都有民眾走上街頭表達心中所想，李盈姿是其中一人。她因悼念六四被捕，仍堅持七一沿著昔日遊行路線再走一次，其後被警方攔檢。她說，過去數年很多人犧牲了，自己的堅持微不足道。

李盈姿過去10年都有參加六四維園燭光晚會，她向中央社說，「六四沒理由不出來」。今年6月3日傍晚她原想到維園，一個人等到凌晨12時倒數悼念六四。

當她走到維園附近便被警察攔檢，要求她離開。不過，她還是想走近維園看看，沒有離開，不久警方以涉嫌干犯「作出具煽動意圖的作為」拘捕她。

李盈姿說，對被捕是有心理準備的，但沒想到會這樣發生，「當時我什麼都沒有做」。

她直言最初感到害怕，以前如果在街上被警察攔檢，會有路人拿出手機拍攝整個過程，像有人幫你記錄現場情況，但現在沒有人敢這樣做。

到達警署後一段時間，她聯絡上律師。警方為她錄口供，又指她部份物品具煽動意圖。

李盈姿在警署被扣查約32小時，橫跨六四，直至6月5日凌晨才被保釋離開。期間律師告訴她，6月3日有數人被捕。她說，「當時擔心因為六三有人被捕，嚇怕其他人六四不敢出來，怎料仍然有人敢走出來」。

正在保釋的李盈姿，7月5日需到警署報到。為何7月1日她仍要走上街頭？不怕再次被捕嗎？

李盈姿說，「『七一』、『六四』都是香港人的事，一定要出來，這是我的權利及自由，多年來都習慣了七一遊行，不想沒有人走出來，好像大家都忘記了這些日子」。

七一當天香港沒有大型遊行，李盈姿與朋友自發由銅鑼灣走到政府總部，就是要再走一次昔日的遊行路線，沿途也見到很多同路人。

她說，一邊走，一邊想起昔日遊行的情景，「想起以前這裡會有街站，那裡會有政黨籌款，一條窄窄的馬路擠滿人，走數步就要停一停，大家意志堅定，再熱再累也要走完」。

當天數小時後她再返回銅鑼灣，被警方攔檢，搜查她的隨身物品，包括她袋內有寫著「念」及一些聖經經文的白紙等。

她說，警方警告若她展示相關物品屬擾亂公眾秩序，問她是否願意乘地鐵 離開。她顧及自己正在保釋，故表示願意，警方陪同她乘地鐵離開。

對於會否擔心7月5日報到會被警方正式檢控，李盈姿簡單地回答，「不擔心，如果因為悼念六四而被檢控，這代價是值得的」。

李盈姿是中產專業人士，本可過著安穩的生活，但她總是關心社會。

今年54歲的李盈姿，約20歲時與家人移民紐西蘭，1994年回港工作。1998至1999年及2005至2009年在中國大陸全職擔任扶貧工作。

她坦言，其實自己很愛國，希望為祖國出一份力，但在中國大陸長期生活發現社會的不公平制度。如她曾在昆明一所殘疾人士中專工作，一名高考成績優異本可入讀北京大學的學生，因為失去一隻手，被指會影響大學市容而不獲錄取，最後只能就讀這所中專。

2008年北京因舉辦奧運而短時間開放報禁，在中國大陸可以看到香港明報及蘋果日報，發現很多事情與當地媒體報導的不一樣，像令她慢慢覺醒，決定2009年6月3日返抵香港，6月4日參加維園燭光晚會。

2016年她及另外18名香港醫生組成「真普選醫生聯盟」，參加香港特首選舉委員會選舉並勝出，有權就2017年香港特首選舉投票。

2017年林鄭月娥在香港特首選舉勝出，2019年香港爆發「反送中」運動。

李盈姿直言，「這幾年過得很辛苦」，對香港的改變感到很心痛。她見到有因2019年「反送中」運動被判監禁的人，由以往意志高昂變成一蹶不振。

幸好在傷痛中也得到鐵窗下朋友的鼓勵。有一天她到監牢探望一名在2019年被捕的年邁朋友，該朋友說，「你不需要擔心我，我很好，這裡每天有橙吃，以往自己不捨得買來吃」。

她說，也有朋友在囚期間戒煙了，比以往健康。也有朋友在牢內開始畫畫。有已服刑完畢的朋友對她說，坐牢是辛苦的，但這經歷令他更成熟，更有智慧。

這些年間，信仰令李盈姿更有力量堅持下去。

雖然有外國護照，但李盈姿目前沒計劃離開香港，「我離開過一次，很掛念香港，很不捨得，八九六四我不在香港，覺得人生錯過了一件很大的事」。

她說，香港最差也是變成一個中國城市，「但柏林圍牆倒下前一天也無人知道」。