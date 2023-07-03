港男裸聊變色情片主角 騙徒用AI盜臉勒索

香港示意圖。(圖：shutterstock)

網路騙案防不勝防，「有圖有真相」已成過去，接下來即將面臨「有影片也難有真相」的挑戰。AI 人工智能「換臉」、「換聲」的深偽（深度偽造，Deepfake）技術開始運用於詐騙 ，正在全球迅速蔓延，香港 今年以來也收到兩宗涉及AI詐騙的查詢。

綜合文匯報、明報報導，今年3月，一名25歲香港男子在交友平台玩裸聊，被誘騙下載不知名手機程式，騙徒透過程式的視像功能盜取港男的樣貌及手機電話簿，再以「深偽技術」將其頭像移花接木到色情影片，然後向事主勒索1萬元（港幣，下同，約1276美元）。事主拒絕付款，但他只是通知警方，沒有正式報案。

據報導，另一則發生在5月，日本一名男子在社交平台，認識自稱是香港A銀行的行政總裁，對方帳戶載有一段懷疑以深偽技術假冒美國CNN主播與這名「行政總裁」的訪談節目，對方聲稱銀行正推出被動收入的投資計畫，要求事主購買1700元的點數卡，但事主向A銀行查詢，揭發騙案。

儘管因技術和成本等原因尚未成為詐騙案的主要類型，香港警方仍提醒，隨著AI技術日趨成熟，市民應及早提高防範意識，謹記「眼見不一定為實，有圖並不一定是真相」。

警方日前講解和分析「深偽技術」騙局的趨勢及現存的穿幫弱點，建議市民可叫對方在鏡頭前做指定動作來識破「真人假象」，同時提醒市民避免接聽陌生人的視像電話，保護好個人臉部、聲音等生物特徵信息，免被騙徒收集成數據用來「換臉」「換聲」造假行騙。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科首次委任4名警務督察作為「防騙刑警」，日前向港媒分享包括AI「深偽技術」在內的科技罪案趨勢和手法以及有效防騙策略。

警方分析指，騙徒通常需要收集大量被模擬對象的原始影像及語音數據，才能達到理想的偽造成果，過程要配合高運算力的電腦，需時費力。警方指出，要特別留意手指在鏡頭擺動的動作，因數據不完整及電腦運算力不足，無法應對突然改變的畫面，令手指動作變得模糊和遲滯。所以，市民若有懷疑，只要叫對方在視像中做出用手指橫過臉部的動作，便可看出上述破綻，即可判定這可能是一個假影像。