李家超稱遭制裁增動力 逾50組織函拜登：拒李參加APEC

全球逾50個人權組織等聯署向美國總統拜登發出公開信，明確反對美國政府讓香港特首李家超（圖）參加今年11月舉行的亞太經合經濟會議。中新社

香港 特首李家超上任前已被美國制裁，如今上任一年，他昨稱制裁沒影響個人生活，反而增加動力。也在制裁名單內的政務司長陳國基，則表示財產和物業都在太太名下，但女兒工作的律師樓則擔心她若未來也受制裁，會有影響。

明報報導，李家超出席電台節目時被問到美國制裁的影響，他稱個人生活不受影響，反而增加動力，「我們是遇強愈強，原來有些人十分無理，我們一定要堅守自己立場同利益」，又稱整個政府團隊都「看不過眼」。

據報導，陳國基於另一電台節目則指自己已無銀行戶口，財產和物業都已轉到太太名下。他稱，即使沒有被制裁也不會到美國，認為最重要是為國家及香港工作時理直氣壯，但表示女兒當律師，律師行擔心女兒到美國工作時會受影響。

報導稱，對於近年七一不再有遊行，李家超稱「如果大家客觀來看，是有公眾活動進行」，又指要透過歷史看清現實，過去幾年反修例事件傷害香港，亦反映有外國破壞力量介入，港府不能掉以輕心。

報導引述李家超表示，表達意見方式多元，網路及報章仍有批評港府的意見，「批評的意見我聽得多過不批評的意見」。李說，社會保持高透明度，信息自由傳播，港府無意阻礙。

報導說，陳國基則指，2019年事件除了反映國家安全的重要，亦反映港府做得不夠好，令外部勢力有機可乘，以自由、民主的方式和講法荼毒青少年，部分公務員及青年做出一些不符合其身分的事。

另據中央社報導，全球逾50個人權組織等日前連署向美國總統拜登 發出公開信，對美國政府正考慮豁免香港特首李家超的制裁、允許他參加今年11月舉行的亞太經合經濟會議（APEC ）提出明確反對，指這會造成「麻煩的先例」。

華盛頓郵報稍早也發布評論文章「香港的衰落是對世界的警告」，指李家超因在香港侵犯人權被制裁，總統拜登不應邀請李出席APEC會議。