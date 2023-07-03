港23條立法「涵蓋間諜網路罪行」 專家料加強規範言論

2003年7月1日曾有50萬港人上街反對23條立法。(Getty Images)

香港 特首李家超近日多次透露23條立法已定下時間表，最遲明年立法。一直推展立法工作的保安局局長鄧炳強透露，立法方向及部分條例內容會涵蓋間諜活動及網路上違反國家安全的罪行。而熟悉中國事務的香港時事評論員劉銳紹預料，23條會在言論、出版、通俗文化等方面加強規範。

大公報報導，《基本法》23條規定應予立法禁止的七類行為中，香港國安法涵蓋了分裂國家和顛覆中央人民港府兩類。未涵蓋23條的另外五宗罪，即叛國、煽動叛亂、竊取國家機密、外國政治團體在香港進行政治活動及本地政治團體與外國政治組織聯繫。

鄧炳強指出，上月26日警務處國家安全處便拘捕了一名63歲武術教練，他涉嫌多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息。

鄧炳強強調，會進一步完善維護國安立法，包括就《基本法》23條立法，以及港府以立法方式清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網路安全責任。他續指香港近年所經歷的，正是「軟對抗」等煽動行為、網路言論和刊物等容易激化社會大眾。

而在今年3月，一批人在旺角出售煽動書籍，各人被判5至10個月監禁。裁判官在判刑時指出，願意購買該書刊的人大部分都是同情，甚至認同示威者的暴力行為及口號；向他們展銷更容易令黑暴死灰復燃，如同埋下計時炸彈，所以執法部門會繼續偵測危害國安勢力以「軟對抗」手法散播反中亂港信息，包括進行「網上巡邏」，並追究刑事責任。

鄧炳強解釋他說：「有了《香港國安法》和《基本法》23條立法的組合拳，必定能做到一加一大於二，全方位維護國家安全。」

另據BBC中文網報導，香港時事評論員劉銳紹也預料，23條會在言論、出版、通俗文化等方面加強規範，「有利於意識形態工作的開展，和愛國主義教育 相似」。

中國全國人大常委會日前審議《愛國主義教育法草案》，首次提到要加強「港澳台同胞」對中國的認同，「自覺維護祖國統一和民族團結」。

劉銳紹指出，儘管國安法在香港實施三年來反對聲音幾乎絕跡，北京 仍覺得情況未如理想，「他的理想是大家主動積極地愛國，而不是被動地服從」。