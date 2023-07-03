港明年供2000公屋 早半年上樓 人才輸入申請擬再降門檻

香港明年將有2000個公屋單位能夠提前6.5個月上樓，港府期望能在4年內壓縮至平均4.5年可上樓；圖為劏房戶。（中通社資料照片）

港府提出目標，將「公屋綜合輪候時間」在2026-27年度降至約4.5年。特首李家超昨日在接受電子媒體訪問時表示，明年將有2000個公屋單位能夠提前6.5個月上樓，期望能在4年內壓縮至平均4.5年可上樓。他並透露仍想進一步放寬人才輸入申請門檻，「不會放棄吸納任何一個人才」。

文匯報報導，對於香港 面臨的人才短缺問題，李家超強調，人才及勞動人口增加，競爭力才會回升，而港府推出多個「搶人才」措施以來，過去5個月內已有4.9萬宗申請獲批，有信心會超過原定每年招攬3.5萬名境外人才的目標。

李家超昨日在電視節目中表示，輪候公屋的年期已由他上任時的平均6.1年降至現時的5.3年，期望透過興建簡約公屋等壓縮至目標時間。他更盼能「提速提效」，未來有1.2萬個公屋單位落成推出，可提前3個月至18個月上樓。被問到會否設立更進取的目標，他則表示目標已非常進取，望能「說得出做得到」。

「在（公營房屋）數量外，我亦希望市民可以住大一點的。」李家超表示，在「北部都會區」建屋規畫時，他亦要求需提升居住環境。在被問及近期部分粉嶺高球 場建屋計畫引起爭議，港府的「緊張程度」是否不及「簡約公屋」時，李家超回應說︰「港府對每件事的處理態度都一致，上屆港府做了這個決定，亦已進入我們（現屆港府）的法定程序。」

被問及一旦不建屋，會否擔心外界質疑港府打破不到「固有利益的藩籬」，他回應說，現時不想做任何揣測，因為對負責此項工作的同事不公道。

李家超同日在接受電台節目訪問時談及「搶人才」問題。他表示，過去5個月已批出4萬9000個人才輸入申請，超額達成一年引入3萬5000人的目標，但他仍想進一步放寬人才輸入申請門檻。他強調不會放棄吸納任何一個人才，全世界都在「搶人才」，若被其他地方捷足先登，香港就會「很蝕底」（很吃虧），因此要設法積極挽留人才，透過各種配套，吸引他們在港落地生根。

他並認為，香港有空間放寬人才需來自全球百強大學畢業的要求，因為只要人才有能力配合香港「八大中心」的發展方向，則不希望放棄任何機會被別人搶去。