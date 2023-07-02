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港車北上啟動 通關1分鐘

香港新聞組／香港2日電
7月1日零時起，「港車北上」正式實施，粵港澳大灣區互聯互通、融合發展又邁出關鍵一步。圖為香港本地單牌車行駛在港珠澳大橋香港段。（新華社）
7月1日零時起，「港車北上」正式實施，粵港澳大灣區互聯互通、融合發展又邁出關鍵一步。圖為香港本地單牌車行駛在港珠澳大橋香港段。（新華社）

「港車北上」7月1日零時起正式實施。1日凌晨0時8分許，一輛車牌號為LL7999的香港機動車經港珠澳大橋珠海口岸，1分鐘便完成邊檢與海關的入境驗放駛入珠海。

大公報報導，香港車主李先生說：「現在『踩一腳』油門就能到廣東，太方便了！以後隨時可以帶家人朋友來一場『說走就走的旅行』」。

據報導，「港車北上」是指符合條件的香港機動車車主經審批和預約後，可以駕駛香港本地車牌私家車經港珠澳大橋口岸入粵，進行短期商務、探親或旅遊。香港中國汽車會7月1日上午在亞洲國際博覽館舉辦「港車北上」啟動典禮，香港特區政府運輸及物流局局長林世雄表示，「港車北上」7月1日凌晨開始後，首個小時已有11輛車率先參加，截至當日10時，共有40多輛車參加，流程順暢。

林世雄表示，「港車北上」自推出以來廣受歡迎，截至6月下旬，運輸署收到4000份申請，內地已大幅增加驗車名額。據港珠澳大橋邊檢站提供數據，截至7月1日22時，通過大橋珠海口岸的香港單牌車達153輛次。

在1日凌晨的港珠澳大橋珠海口岸，伴隨粵語電子音指引，李先生駕駛的香港機動車經過車體檢查後，駛入「一站式」查驗通道。司機無需下車，就在駕駛室進行刷卡、摁指紋、人臉識別，1分鐘完成邊檢和海關的入境手續辦理。

另一名香港車主陳先生說：「一路都特別通暢，口岸辦理入境手續可以免下車，體驗感很好，以後自駕到廣東居住生活、經商就業，或者是探親旅遊可以做到又快又便捷，真正實現了大灣區1小時生活圈。」

報導稱，根據港珠澳大橋邊檢站預測，「港車北上」政策落地後，口岸入境車流高峰將出現在每天上午9時至12時，下午的5時到晚上8時，出境車流高峰將集中在晚上6時以後，周末高峰車流量是平時的1.3倍。港珠澳大橋邊檢站表示，目前大橋珠海口岸出入境客貨車日均通行量維持在8000輛次，單日最高驗放量達9000輛，「港車北上」通關量將迎來持續快速增長，預計暑假口岸車輛日通關量將突破1萬輛次。

香港 人臉識別 就業

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