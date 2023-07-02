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川港高鐵通車 兩城1日還

香港新聞組／香港2日電
7月1日，鐵路部門首次開行成都往返香港的直達高鐵，單程運行時間約10小時。圖為乘客在成都東站開往香港西九龍站的G2963次列車上觀看川劇變臉。（新華社）
7月1日，鐵路部門首次開行成都往返香港的直達高鐵，單程運行時間約10小時。圖為乘客在成都東站開往香港西九龍站的G2963次列車上觀看川劇變臉。（新華社）

昨日上午8時48分，伴隨一聲嘹亮的鳴笛，G2963次列車從成都東站緩緩啟動，滿載逾千名旅客駛向香港；同日10時08分，G2964次列車從香港西九龍站始發，開往成都。備受社會各界關注的蓉港互通直達高鐵正式開通運營，「天府之國」與「東方之珠」穿越1600多公里，通過高鐵「雙向奔赴」。

文匯報報導，在成都出生、後來到香港發展的曾先生經常會兩地跑，在得知蓉港互通直達高鐵開行的消息後，特意買票乘高鐵返港，「我幾乎每個月都要在成都和香港之間往返，現在可以一站直達、抵港通關，讓兩地旅客多了一種便宜舒適的出行選擇。」

「我來自四川德陽廣漢，聽說三星博物館的文物9月要到香港展出，非常高興也非常激動。我覺得這是促進兩地交流溝通的一座橋樑，可以讓香港同胞了解四川、了解三星堆。」許女士這次赴港旅遊，她和朋友分為了兩隊：她和閨蜜帶著孩子們坐高鐵，另一些閨蜜坐飛機，相約在香港「碰頭」。

據報導，中國青年旅行社的陶女士帶着14位旅客赴港旅遊，其中大部分都是「80後」「90後」，「大家都很開心能參與此次首發，到香港會去到太平山頂、維港等景點，回程也會選擇直達高鐵。」

香港與成都互為重要的旅遊客源地，多年來文化旅遊往來頻繁。今年年初，金沙遺址博物館和成都市考古研究院赴港舉辦「金沙之光·古蜀文明」展覽及學術交流活動，與香港故宮館初步達成一致在香港故宮館設立成都文化角；今年9月，成都金沙遺址博物館亦將與三星堆在香港故宮館開展文物展覽，延續三星堆和金沙文明在港的火爆勢頭。

報導稱，成都市文廣旅局副局長王敏表示，成都將開展更多蓉港「雙城記」系列活動，並在香港增設成都國際旅遊驛站，以「航空+鐵路」為抓手，共同設計、包裝、推廣成都與香港「一程多站式」旅遊連線產品，吸引世界各地更多遊客通過香港入境成都旅遊。

香港 三星 博物館

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