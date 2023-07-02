七一大截查 港警執法異於六四 女長毛獲准「限時」抗議蝸居

網媒「蛋蛋俱樂部」記者（中）1日在維園被多名警員截查，他被警告留意直播用詞後獲放行。 （Getty Images）

七一回歸紀念日，香港 警員先後截查至少16人，沒有人被捕。社運人士「女長毛」雷玉蓮昨晚在旺角以行為藝術反映「蝸居」住宿者訴求，遭警員問話及搜身後，獲准在指定時間內表達訴求，其後自行離開。對比今年六四 與七一的執法模式，前者只佩帶「六四」相關的標語或物件已被警方帶上警車，昨天似乎較偏向以警告或護送離開形式，將相關人士帶離現場。

綜合明報、香港01報導，截至晚上9時，警方在灣仔區共截查14男1女，年齡17至87歲，警方向其中一名87歲男子及一名54歲女子發出口頭警告，提醒他們不要在公眾地方擾亂秩序，沒有人被捕。

據報導，一名在銅鑼灣被截查的87歲示威長者吳伯伯，昨午手持「廢除國安法例、釋放政治囚犯」標語在崇光百貨外行走，他說自1989年起每年均參與遊行，「不走出來，過不了自己個心」。至少30名警員截查他，並一度拉起橙色膠帶，約10分鐘後「護送」他至油塘站轉車。

牙醫李盈姿在晚上8時半被截查，她身穿寫有「香港」的有領短衫，有目擊者指她疑似攜帶標語，被警方截查，截查完畢後由兩名警員陪同入閘乘搭地鐵 。

報導稱，身穿黑衣的雷玉蓮昨晚7時許在朗豪坊外築起露營帳篷，上面貼有「蝸居」兩字。她蜷縮帳篷內，稱要反映港人住宿困難，上衣貼有「工時長、住蝸居、好淒涼」白紙。約3名便衣警員上前問話，並搜查隨身物品，搜出包括一本關於末代港督彭定康的書。雷隨後獲准在約一小時內內表達訴求，10多名警員在附近圍繞監視。雷說以往七一均有很多人遊行，今時今日無遊行示威「很慘」，又稱昨日懷疑被人跟蹤。

前「鳩嗚團」成員、76歲的歐陽肇鴻戴上印有「真普選」及「F.D.N.O.L」的黃色口罩，在崇光百貨外遭截查。他稱20多年來習慣「每年七一都過來坐下」，昨步出銅鑼灣站時即被截查。他說不感害怕，認為「想去什麼地方是香港人的自由，只要我無犯法」。

另外，網媒「蛋蛋俱樂部」記者昨午約4時在維園被20多名警員截查。該記者其後引述警員稱，其直播維園慶回歸活動時對入場者「評頭品足」，有可能因破壞社會安寧而觸犯《公安條例》，他被警告留意直播用詞後獲放行。

對比起七一的執法力度，六四的警力及執法模式似乎較嚴。警方六四當日帶走23人上警車、拘捕一人。