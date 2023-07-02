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港人慶回歸 M+、故宮館擠爆 食肆生意大好

香港新聞組／香港2日電
7月1日，為慶祝香港回歸26周年，香港新晉打卡地之一的西九龍M+博物館免費向公眾開放，吸引大批市民前往。 （中新社）
7月1日，為慶祝香港回歸26周年，香港新晉打卡地之一的西九龍M+博物館免費向公眾開放，吸引大批市民前往。 （中新社）

慶祝香港回歸26周年，多個博物館昨日免費開放給市民入場，西九文化區M+博物館、香港故宮文化博物館大受歡迎，全日分別錄得超過2萬3000人次及7600人次入場參觀，均打破今年4月30日「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

大公報報導，全港歡慶七一回歸26周年，吃喝玩樂以至購物和交通出行，昨日均有免費或折扣優惠，市面氣氛熱鬧，慶祝氛圍濃厚。有市民形容，「一條龍」式的各款優惠活動，增加外出消費的意欲，昨日免費搭電車遊走港島多區，晚餐光顧食肆優惠套餐，期望折扣優惠時間可以延長。有內地旅客笑說首次赴港遊玩便遇上「大優惠日」，形容自己相當幸運，對香港城市留下美好印象，「本來打算留兩天，感覺還可以，就多留兩天。」

有餐飲業界人士表示，七一折優惠大受歡迎，食客下單時更豪爽，生意額料升逾一成。立法會議員表示，開心香港購物節的折扣優惠下，昨日市面氣氛較平常周末更暢旺，相信有助帶旺本地經濟。

據報導，M+博物館、故宮館的七個專題展覽廳昨日免費開放，M+博物館無需預約，排隊入場人士大排長龍，平均輪候逾兩小時，館方下午需「截龍」以確保輪候人士可在關門前入內。故宮館的免費門票早已派完，未能預約到門票的市民與遊客，在門口拍照打卡留念。

報導稱，有市民一家三口昨日特意提早前往M+排隊，稱免費入場非常開心。來自深圳的大學生劉先生，昨日聯同在本地大學讀書的朋友吳先生到M+參觀，他們說，對館內的展覽很有興趣，知道免費開放，便把握機會參觀，雖然排隊逾一個半小時，也覺得值得。

另據文匯報報導，香港賽馬會昨日在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，市民及旅客可免費入場觀賽，場內指定場畔快餐廳更提供七一折優惠，馬場人頭湧湧，旅客及港人在場內感受熱鬧的比賽氛圍，吶喊助威聲不斷響起，有馬迷表示第四場「香港回歸盃」賽事投注300港元做紀念，無謂輸贏。全日有超過2.1萬人次入場，投注額超過15億港元（約1.91億美元）。 

7月1日，位於西九龍的香港故宮文化博物館向公眾免費開放一天，慶祝香港回歸26周年...
7月1日，位於西九龍的香港故宮文化博物館向公眾免費開放一天，慶祝香港回歸26周年。圖為觀眾在展陳的《康熙帝朝服像》（複製品）前參觀。 （中新社）

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