港人慶回歸 M+、故宮館擠爆 食肆生意大好

7月1日，為慶祝香港回歸26周年，香港新晉打卡地之一的西九龍M+博物館免費向公眾開放，吸引大批市民前往。 （中新社）

慶祝香港 回歸26周年，多個博物館 昨日免費開放給市民入場，西九文化區M+博物館、香港故宮文化博物館大受歡迎，全日分別錄得超過2萬3000人次及7600人次入場參觀，均打破今年4月30日「五一黃金周」假期的單日入場人次紀錄。

大公報報導，全港歡慶七一回歸26周年，吃喝玩樂以至購物和交通出行，昨日均有免費或折扣優惠，市面氣氛熱鬧，慶祝氛圍濃厚。有市民形容，「一條龍」式的各款優惠活動，增加外出消費的意欲，昨日免費搭電車遊走港島多區，晚餐光顧食肆優惠套餐，期望折扣優惠時間可以延長。有內地旅客笑說首次赴港遊玩便遇上「大優惠日」，形容自己相當幸運，對香港城市留下美好印象，「本來打算留兩天，感覺還可以，就多留兩天。」

有餐飲業界人士表示，七一折優惠大受歡迎，食客下單時更豪爽，生意額料升逾一成。立法會議員表示，開心香港購物節的折扣優惠下，昨日市面氣氛較平常周末更暢旺，相信有助帶旺本地經濟。

據報導，M+博物館、故宮館的七個專題展覽廳昨日免費開放，M+博物館無需預約，排隊入場人士大排長龍，平均輪候逾兩小時，館方下午需「截龍」以確保輪候人士可在關門前入內。故宮館的免費門票早已派完，未能預約到門票的市民與遊客，在門口拍照打卡留念。

報導稱，有市民一家三口昨日特意提早前往M+排隊，稱免費入場非常開心。來自深圳的大學生劉先生，昨日聯同在本地大學讀書的朋友吳先生到M+參觀，他們說，對館內的展覽很有興趣，知道免費開放，便把握機會參觀，雖然排隊逾一個半小時，也覺得值得。