我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

港回歸26周年 李家超籲居安思危 「在復常快車道上全速前進」

記者陳政錄、蔡晉宇／香港2日電
7月1日上午，香港特區政府在香港會議展覽中心舉行酒會，慶祝香港回歸26周年。圖為香港特首李家超致辭。（中新社）
7月1日上午，香港特區政府在香港會議展覽中心舉行酒會，慶祝香港回歸26周年。圖為香港特首李家超致辭。（中新社）

7月1日是香港回歸26周年，香港特首李家超表示會積極和主動融入國家發展大局，推進大灣區建設和「一帶一路」倡議，也再次提及要居安思危，香港內部潛伏軟對抗的破壞力量，須全面貫徹「一國兩制」。

港府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，後在會展中心舉行「七一」慶祝酒會，李家超首次以特首身分主持。同一日，不用加掛內地牌照的「港車北上」政策開始實施；同時，香港往返成都的直達高鐵開行。

李家超表示，過去一年香港走出疫情陰霾，與內地全面通關，今年首季經濟成長2.7%，扭轉連續四季下跌，前五個月赴港旅客破千萬，「現在，我們已經走在復常的快車道上，全速前進。」李家超6月30日接受港媒訪問時稱，香港如今比以往更加團結，凝聚力更大，歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」獲得成功。

李家超表示，香港雖然進出口依然較弱，外在環境存不明朗因素，但預計今年經濟成長是正數，將達3.5%到5.5%左右。他說，會繼續積極和主動融入國家發展大局，參與和推進大灣區建設和「一帶一路」倡議，發揮好「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在住房領域，動屋、土地供應正全力提速，希望盡快讓香港市民「上樓」。

不過，李家超也提到，香港社會整體大致平穩，但有國家對中國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部也潛伏了軟對抗的破壞力量，仍需提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

港區國安法已實施三周年，近日美國會參議員發表跨黨派連署，批評港府用國安法打壓民主派，並籲釋放黎智英，英國國會也促請政府制裁中國大陸、香港官員。

另，今年香港在全球金融中心排名維持第4位，但分數下跌，在金融科技中心排名也下降4名變為第14名，而香港勞動人口連三年下降，都是香港的警訊。今年5月，香港泛民主派第二大政黨公民黨宣布解散，民主黨主席羅建熙也對香港區議會民選議席大減表失望，顯示在國安法實施後泛民派正在消亡，意識型態逐步收緊也引發關注。

香港1日舉行慶祝回歸26周年升旗儀式。圖為身著白色制服的護旗方隊，以中式步操護送...
香港1日舉行慶祝回歸26周年升旗儀式。圖為身著白色制服的護旗方隊，以中式步操護送國旗與香港特區區旗進入金紫荊廣場。（中通社）

香港 一帶一路 灣區

上一則

歐美首腦、企業董座頻訪中 日本顧忌不跟進

下一則

振房市 多地放寬限購 柳州、珠海貸款利率降至3.6%

延伸閱讀

李家超：若問題可控 不為假新聞立法

李家超：若問題可控 不為假新聞立法
李家超：優先處理23條 假新聞可控就不用立法

李家超：優先處理23條 假新聞可控就不用立法
李家超回顧1年施政 全力以赴追回香港失去的時間

李家超回顧1年施政 全力以赴追回香港失去的時間
李家超：香港基本法23條今年或最遲明年立法

李家超：香港基本法23條今年或最遲明年立法

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
中國當歸價格近期大幅上漲，原因之一是有資金在炒作。（取自《上觀新聞》）

中國這種中藥材價格一個月大漲逾70% 經銷商瘋狂搶貨

2023-06-26 16:42
俄羅斯瓦格納傭兵集團兵變一天落幕，中國官方迄今未回應事件。圖為俄烏邊境「頓河畔羅斯托夫」市內俄國南部軍區總部附近街上，當天可見瓦格納戰士及軍車。（路透）

瓦格納兵變 分析：習近平若考慮攻台會再思考

2023-06-25 18:01
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材