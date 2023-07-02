港回歸26周年 李家超籲居安思危 「在復常快車道上全速前進」

7月1日上午，香港特區政府在香港會議展覽中心舉行酒會，慶祝香港回歸26周年。圖為香港特首李家超致辭。（中新社）

7月1日是香港 回歸26周年，香港特首李家超表示會積極和主動融入國家發展大局，推進大灣區 建設和「一帶一路 」倡議，也再次提及要居安思危，香港內部潛伏軟對抗的破壞力量，須全面貫徹「一國兩制」。

港府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，後在會展中心舉行「七一」慶祝酒會，李家超首次以特首身分主持。同一日，不用加掛內地牌照的「港車北上」政策開始實施；同時，香港往返成都的直達高鐵開行。

李家超表示，過去一年香港走出疫情陰霾，與內地全面通關，今年首季經濟成長2.7%，扭轉連續四季下跌，前五個月赴港旅客破千萬，「現在，我們已經走在復常的快車道上，全速前進。」李家超6月30日接受港媒訪問時稱，香港如今比以往更加團結，凝聚力更大，歡迎外來人才及企業登上香港這艘「特快號」獲得成功。

李家超表示，香港雖然進出口依然較弱，外在環境存不明朗因素，但預計今年經濟成長是正數，將達3.5%到5.5%左右。他說，會繼續積極和主動融入國家發展大局，參與和推進大灣區建設和「一帶一路」倡議，發揮好「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在住房領域，動屋、土地供應正全力提速，希望盡快讓香港市民「上樓」。

不過，李家超也提到，香港社會整體大致平穩，但有國家對中國的和平發展作出誤判，刻意針對、打壓，香港內部也潛伏了軟對抗的破壞力量，仍需提高警惕，自發維護國家安全，全面準確貫徹「一國兩制」方針。

港區國安法已實施三周年，近日美國會參議員發表跨黨派連署，批評港府用國安法打壓民主派，並籲釋放黎智英，英國國會也促請政府制裁中國大陸、香港官員。