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香港回歸26周年 403人被授勳或嘉獎

記者黃國樑／即時報導
香港回歸26周年，林健峰等五人獲大紫荊勳章。 （取材自點新聞）
香港回歸26周年，林健峰等五人獲大紫荊勳章。 （取材自點新聞）

香港回歸中國26周年，新華社報導，香港特區政府1日在憲報刊登2023年授勳及委任太平紳士名單。今年共有403人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎。

另今年獲頒香港特區授勳及嘉獎制度最高榮譽大紫荊勳章的共5人，他們是立法會議員林健鋒、香港理工大學前校長潘宗光、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆、香港工會聯合會榮譽會長林淑儀、香港企業家施子清。

報導說，據介紹，獲授勳銜及嘉獎的人士來自社會不同階層和不同背景，他們為香港在不同範疇作出重大貢獻，惠及社會各個領域和界別，包括公共及社會服務、教育、醫療及公共衛生、金融、工商業、科研、創新及科技、慈善公益、文化及藝術、體育、房屋、運輸、建造及城市發展、環保、勞工及福利、婦女及青年事務以及專業服務等。

特區政府發言人說，行政長官衷心感謝所有得獎人士對香港作出的貢獻，並希望他們繼續在其範疇盡展所長、服務社會。

另據香港大公報，獲頒發最高榮譽的大紫荊勳章的五人中，特區政府在嘉許中提到，林健鋒長期推動香港工商業的發展，熱心參與公共服務，成就超卓，他除了是行政會議非官守成員兼立法會議員，並在多個最具代表性的工商組織擔任領導角色，就本港經濟可持續發展、把握內地市場和一帶一路機遇等多方面為政府出謀獻策。　

林淑儀則是被特區政府讚揚她是工會工作的先驅者，對香港勞工福祉貢獻卓著，多年來在促進勞資關係和維護工人權益方面不遺餘力，並培育了不少優秀的勞工領袖，深受各界敬重。

潘宗光則被讚揚他在任校長18年期間，為理大發展成為一所以應用研究為主的世界級學府奠定穩固基礎。霍震霆則被讚揚在香港及國際體育界廣受尊崇。施子清則長期熱心參與公共服務，致力團結在港福建同鄉和推動宗親組織參與社區事務、關懷和支援社區，促進社會和諧共融。

香港 勞工 一帶一路

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