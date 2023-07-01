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高才通5月前2.1萬人獲批 年薪破32萬逾3400人

香港新聞組／香港1日電
港府去年推出「高才通」搶人才計畫，截至今年5月31日已逾2.1萬人獲批。（中新社）
港府去年推出「高才通」搶人才計畫，截至今年5月31日已逾2.1萬人獲批。（中新社）

香港政府去年推出「高端人才通行證計畫」搶人才，入境處公布，截至今年5月31日，接獲逾3.2萬人申請，共有逾2.1萬人獲批，佔總申請宗數逾六成半，當中A類申請、即全年收入達250萬元（港幣，下同，約32萬美元）或以上獲批宗數逾3,400宗，有122人是介乎18至30歲。

香港01報導，整體而言，獲批申請者中有近1.4萬人已領取簽證／進入許可，其中約一半、即逾7,000人已經到港。根據入境處回覆，「高才通」自去年12月28日推出至今年5月31日，共接獲32,040人申請，當中約67%、即21,494人獲批。在獲批者中，已有13,942人領取簽證／進入許可，當中約一半即逾7,000人已到港。

在獲批的申請當中，B類申請最多、即獲全球百強大學頒授學士學位、並申請前五年內累積至少三年工作經驗人士，共有12,089人。

其次是C類申請、即申請前五年內獲全球百強大學頒授學士學位、但工作經驗少於三年的人士，有6,0001人。這類申請每年設有1,0000個名額，意味著這類申請尚餘約4000名額。而A類「申請前一年全年收入達港幣250萬元或以上」則有3,404人。「高端人才通行證計畫」至今共接獲32,040人申請。

觀乎現時獲批申請人的國籍，當中近九成半、即逾2萬人來自內地。而在獲批者年齡分布方面，18至30歲最多，有8,928人；其次是31至40歲，有7,581人。

入境處也表示，已於2023年3月1日調整申請流程，要求有工作經驗的申請人必須申報其職業所屬的界別。政府會定期分析有關資料及數據，並適時分享。

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