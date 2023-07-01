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港高鐵7.1起直達成都 首發團204元遊樂5天

香港新聞組／香港1日電
成都直達香港高鐵7月1日開行；圖為成都東站站台上乘客拍照留念。（中新社）
成都直達香港高鐵7月1日開行；圖為成都東站站台上乘客拍照留念。（中新社）

七一回歸，高鐵香港段1日起增設連接四川省長途線，當中新增成都東站點。首個經高鐵前往成都的旅行團今早8時40分左右，在港鐵安排的高鐵吉祥物歡送下啟航，1600多元（港幣，約204美元）包餐費共5日的行程，吸引不少人注意。

香港01報導，有旅行團團友專程選擇「首航團」，稱「更加開心」，有團友則稱坐高鐵比坐飛機更舒適。該團領隊表示，不少客人報團主因是「首航」特點及價錢便宜，高鐵開通新線後，旅行社未來會開辦更多四川成都團。

成都直達香港高鐵7月1日8時48分駛出成都東站，全程約10小時；圖為文藝工作者在...
成都直達香港高鐵7月1日8時48分駛出成都東站，全程約10小時；圖為文藝工作者在列車上表演川劇變臉。（中新社）

成都高鐵首航團的團友鄧小姐形容，出發前的心情特別開心，不介意車程約十小時，「係咁睇下沿途風景啦，都好快到啦，十個鐘就去到。」隨行團友陳先生指，高鐵的座位舒服，行車亦穩定。

團友蘇先生和團友劉小姐過去經常坐高鐵北上，認為較飛機更舒適：「唔駛坐飛機咁辛苦嘛，焗住係個座位到，座位又細又迫，去廁所又麻煩，高鐵比較方便，鍾意坐又得企又得，輕鬆啲囉。」

「食玩假期」成都高鐵團的領隊楊先生指，相信報團客人主要被「首航」的賣點吸引，第二是價錢便宜，團費約1600多元，包餐費。行程共5日，主要圍繞成都景點及峨嵋山。他透露團友的年齡介乎50至70歲，共約30人：「高鐵都好full（滿），拿到三十個已經唔錯啦。」

楊指，高鐵開通往成都的新線後，旅行社預計會開辦更多四川成都旅行團，安排前往九寨溝等景點，公司於九月亦有舉行成都稻城亞丁旅行團，目前已有很多市民報名。

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