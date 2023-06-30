7•1「港車北上」往來港粵 48車道迎客 驗放不逾20秒

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「港車北上」7月1日起經港珠澳大橋入粵，獲批車輛可經港珠澳大橋口岸往來香港 與廣東省。香港海關署理關長陳子達28日在珠海出席「共建港珠澳大橋經貿新通道大會」時表示，香港海關已完成相關車輛清關系統更新及準備工作，並積極聯同相關部門演練，確保計畫順利推行。港珠澳大橋珠海口岸44條車道已完成10次升級測試，實現「即開即用」。

大公報報導，拱北海關所屬港珠澳大橋海關透露，「港車北上」實施後，海關開放車道數量最多可達48條。「港車北上」將使用「一站式」車輛通關系統，驗放時間不超過20秒。

「港車北上」通關在即。陳子達表示，「港車北上」計畫便利香港居民以自駕的方式經港珠澳大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，擁抱大橋機遇，促進粵港澳大灣區 進一步互聯互通，是推動區內經濟融合發展及深化港珠澳合作的另一重要里程碑。

香港海關也會與拱北海關加強聯繫及情報交流，以應對「港車北上」計畫下的潛在走私及水貨活動風險。

「港珠澳大橋珠海口岸邊檢部門也已經做好準備。」珠海邊檢總站相關負責人表示，目前大橋珠海公路口岸邊檢部門的44條小車通道已完成5次優化、10次升級測試，全部正常可用，「港車北上」一落地，就能即開即用。

另外，邊檢部門在今年4月已將原本「一站式」手動提交驗放創新升級為自動驗放，使小客車查驗效率較之前提升了約30%；而且創新車輛疏導模式，科學合理規劃車道流線，增加場地蓄車能力，採用「直行+蛇形」雙疏導，提高車輛疏導效率。同時，強化與港澳相關部門的聯繫，提前掌握車流高峰動態，及時開足通道查驗，強化現場技術運維力量，科學疏導車流，確保車輛高效安全通關。

同時，車輛本身或其所有權、機動車牌證等需要變更、註銷的，車輛所有人應在向內地政府主管部門申辦相關手續前，將車輛駛離內地、返回港澳。

在交通安全監控方面，目前珠海在用的452個點位、950個方向的「電子警察 」前端設備已具備港澳單牌車號牌識別及捕捉功能。