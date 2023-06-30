李家超：若問題可控 不為假新聞立法

香港特首李家超29日指出，若問題可控，最好不為假新聞立法。（中通社）

港府曾稱正研究規管「假新聞」或虛假資訊，在上任一周年前，行政長官李家超29日在報章訪問中稱任何立法必要考慮需要，因香港 是自由社會，「若不需要立法，最好不要立法」，他認為若業界自我規律和行業操守令問題可控，不用立法手段處理假新聞問題，「不會因為傷風咳，就當是癌症 處理。」

香港01報導，對於規管「假新聞」，李家超29日在港媒專訪中稱，任何立法工作必要考慮需要，因香港是自由社會，他指其態度是如果不需要立法，最好不要立法，認為業界若自我規律、行業操守令問題可控，希望不用立法手段處理，「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」，被問到至於目前情況是否可控，李家超稱說若論優次，優先處理23條。

李家超之前多次表示《基本法》23條最遲明年立法，他在今次訪問中解釋要做深、做廣調研，不希望立法後始發現不足而要反覆修改，又強調23條立法並非「交差」，若只考慮盡快完成任務而忽略潛在風險是對不住憲制責任。

李家超又指，在由治及興過程，代表經濟與社會發展的「興」固然重要，但「治」是「興」基礎，要防範國安風險暗湧，又指早前器官捐贈取消登記風波反映「軟對抗」一直存在，需小心提防。

香港國安法至今實施三周年。（中通社）

此外，港區國安法 實施三年來，香港大環境丕變並直接影響經濟、政治、社會等各層面。中華港澳之友協會27日舉辦「港區國安法三周年：香港情勢發展與觀察」座談會，會中公布相關數據指香港整體變化極大，多項指標下滑，未來的自由空間還將進一步緊縮。

台灣的中央研究院政治所與政治大學東亞研究所合聘教授蔡文軒認為，香港現在的治理猶如「類警察政權」的狀態，賦予中共政府和港府廣泛權力，並將香港的組織、集會、言論、出版自由大幅度收緊。截至2021年9月至少有50個香港民間團體、政黨害怕當局秋後算帳而宣布解散，不少香港人也在國安法推出之後出走。而截至2023年4月，共有243人因危害國家安全被捕。雖然「港區國安法」落實以後，香港已經不再出現大規模的反政府活動，但是當局仍然感到極強的不安全感，在多個法案中加入國安條款進行國安審查，預料未來香港的自由空間將進一步緊縮。