慶回歸 6000港鋪優惠1.9億美元 派逾130萬份禮品

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為慶祝香港 回歸26周年，全港150個品牌、6000間零售商鋪為市民炮製共值15億元（港幣，下同，約1.9億美元）的優惠兼免費禮遇。香港零售管理協會昨宣布，明天起舉辦為期兩個月的「香港開心購物節─食玩買返晒嚟」，多項超值優惠以快閃搶券形式派發，包括送出逾130萬份免費禮品，包括100萬張5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、1萬個麥當勞 巨無霸（大麥克漢堡）等。

綜合大公、文匯報、明報報導，開心購物節還有不同公司推出多項購物折扣優惠最刺激是遊戲活動，市民有機會贏取PlayStation 5主機、麥當勞一年免費365份原味炸雞套餐，及一分鐘內在百佳超市免費「掃貨」。

飲食界議員張宇人表示，7‧1當天約有1500間食肆參與提供優惠活動，每間店舖至少有一道菜式或指定套餐有七一折扣，希望市民食得開心。

財政司長陳茂波昨日出席啟動禮時表示，零售銷貨值及餐飲業已回復至新冠疫情 前約九成，預計下半年陸續有盛事舉行，為業界帶來更多發展機會。

為慶祝零售管理協會成立40周年，協會宣布舉行開心購物節，提升顧客的開心購物體驗，從而振興香港零售業，重塑香港「購物天堂」和「好客之都」美譽，並豐富消費者的購物體驗，貢獻整體經濟。協會期望透過購物節與港府推出的「開心香港」、「你好•香港」活動及派發新一輪電子消費券互相呼應，取得聯乘效果，為振興香港零售及旅遊業提供契機。

活動大致分為三類，其中無須購物即可享有的免費禮遇共有30個項目，共送出逾130萬份免費禮品，包括50元百佳現金券及麥當勞巨無霸等。第二類是購物時可享折扣、優惠券、買一送一優惠或免費優惠的購物禮遇，涉及230項。第三類是消費者參與6項體驗式禮遇，獲獎者有機會享有一分鐘內在百佳超市任意免費「掃貨」的體驗。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，香港正踏入疫後復甦的新里程，惟訪港旅客恢復速度未有預期般快，「根據協會會員反映，旅客消費力較以往減弱10%至20%，確要時間恢復。」