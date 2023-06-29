香港醫學資格名單擴大認可 增內地5校7課程

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府昨日根據《醫生註冊條例》公布第四批獲認可醫學 資格的名單，涉及21間大學共25個醫學課程，包括5間內地大學合共7個醫學課程，連同首三批名單，累計有6間內地大學合共10個醫科課程獲認可。醫務衛生局局長盧寵茂表示，新一批名單對引入非本地培訓醫生有很大幫助。醫療衛生界立法會議員林哲表示，名單內學府的教育水平高，五間內地大學都是頂尖大學，學生需「過五關斬六將」接受專科訓練及考試。

大公報報導，醫院管理局表示，歡迎港府公布新一批獲特別註冊委員會認可的醫學資格名單。醫管局會全力配合推動政策，並會繼續前往不同國家及地區宣傳，吸引更多合資格的非本地培訓醫生赴港執業。

港府公布新一批認可醫學資格名單中，五間內地大學分別是復旦大學、上海交通大學、中山大學、清華大學和浙江大學，其他新納入名單的院校包括英、美和澳洲 的醫學院。第四批名單將於30日刊憲，同日生效，7月5日提交立法會，進行先訂立後審議的程序。連同早前公布的三批名單，至今已有100項非本地醫學資格獲港府認可，委員會仍正評審其他符合條件的非本地醫學院課程，制訂下一批名單。

面對醫護人手不足，港府早前修訂《2021年醫生註冊（修訂）條例》，持有獲承認醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件，即可申請循特別註冊途徑於本港公營醫療機構，包括醫院管理局、衛生署、香港 大學和香港中文大學擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得獲承認專科資格及通過評核後獲得正式註冊在港執業。

盧寵茂昨日會見傳媒時，被問到考慮名單時的教學語言問題，他強調在特別註冊制度中，語言並非唯一考慮因素，新納入名單的內地院校課程，大部分以中英文雙語教授，部分是英語教學。他強調，獲承認的內地醫學院課程，英語水平相當高，港府亦會持續評估相關課程是否符合要求，確保特別註冊赴港非本地培訓醫生質素和香港大致一樣。