七一在即 李家超：感受到「軟對抗」 須提高警惕

迎接七一，香港沙田街頭掛上宣傳標語，慶祝回歸26周年氛圍濃厚。（中通社）

再過兩天就是七一香港 回歸26周年，上任近一年的香港特首李家超接受央視訪問時表示，目前社會總體平穩非常安全，但相信「破壞力量」不會放鬆，已在不同領域感受到「軟對抗」，他特別提醒，要警惕破壞力量在法律紅線下的「軟對抗」行為，勿讓其得逞。此外，保安局長鄧炳強早前受訪時稱，要慎防有人利用或騎劫（武力要脅）七一「特別日子」危害國安，不可掉以輕心。

明報報導，據了解，截至昨日警方未有收到新的遊行集會申請。至於七一警力部署，消息人士透露警方將在升旗儀式、酒會及相關慶祝活動一帶加強巡邏，部分「敏感地方」包括維園、中聯辦，及發生七一刺警案的銅鑼灣崇光百貨外亦會加強警力。

報導稱，因應七一升旗禮，運輸署昨稱，30日凌晨至7月1日中午將臨時封閉博覽道和龍和道等路段。公共運輸營辦商亦會張貼通告，通知乘客部分巴士路線改道及遷移車站。

另外，報導指出，《港區國安法 》實施3周年在即，警方國安處昨日出版國安處成立3周年紀念特刊《護港》，回顧警隊維護國安工作，當中圖文並茂講述多宗國安案件執法行動，其中部分案件仍未完成審訊程序，包括以「黎智英 團伙案」、「支聯會案」和「35+非法初選案」等字眼指稱，又提到「反中亂港分子」陸續被送往法庭，部分標誌性國安案件已確立案例並形成「鐵案」，包括「唐英傑案」及「羊書案」（羊村繪本案）等。警務處長蕭澤頤在序言稱「在雷厲風行的執法下，危害國家安全的頭目相繼落網」，社會回復安寧，惟仍潛藏國安風險，絕不能掉以輕心。

另據香港01報導，保安局局長鄧炳強指出，要慎防有人利用七一「特別日子」製造議題，騎劫或採取行動，「以達致邪惡及危害國家安全目的」，他認為必須小心應對，不可掉以輕心。