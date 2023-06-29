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「高才通」5萬人湧港 撐租金指數4連升 創16月新高

香港新聞組／香港29日電
香港私宅租金指數連升4個月，圖為比華利山別墅租金單月升幅達22%。（取材自維基百科）
香港私宅租金指數連升4個月，圖為比華利山別墅租金單月升幅達22%。（取材自維基百科）

港府去年底推出「高才通」等各項人才輸入計畫以來，已接獲8.4萬份申請，當中4.9萬份已批出，大批專才赴港亦撐起本地物業租賃市場，租金表現料持續理想。據差估署昨公布數據顯示，5月私宅樓價指數雖按月跌0.74%，但私宅租金指數卻按月升約0.95%，最新報180.6點，連升4個月，為去年1月以來16個月新高。

文匯報、大公報報導，業界分析認為，住宅租金受四大利好因素支持，包括大量非本地專才赴港消化空置單位，料「樓價跌、租金升」的背馳走勢短期將持續。

近5萬名專才赴港工作，住屋需求撐起物業租賃市場，該批人才主要是企業高管、專門技術人員等，因此中等價位或以上住宅租賃首先受惠。據中原城市租金指數成分屋苑數字顯示，5月份呎租錄得升幅超過5%屋苑共21個，港島區有9個占最多，其中比華利山升幅最驚人，單月升幅達22.29%。 

受美國持續加息、內地經濟復甦未如預期，以及新盤平價推售打擊二手成交等因素影響，差估署最新數據顯示，5月私人住宅樓價指數報351點，按月跌0.74%，終止四連升，但指數於首5個月仍升約4.87%，若與2021年9月歷史高位398.1點比較，則累跌11.83%。以單位面積畫分，5月A類單位（431平方呎或以下）樓價指數報383點，按月跌約0.8%，為跌幅最大的單位類別；E類（1722平方呎或以上）報309.6點，按月跌約0.48%，為跌幅最小類別。

至於租金表現方面則優於樓價，5月私宅租金指數報180.6點，按月升約0.95%，連升4個月，而今年首5個月則漲約2.91%。各類單位租金指數全線報升，當中升幅最大為E類大型單位，最新報136.7，按月升1.79%；A類單位租金升幅最輕微，最新報199.5，按月微升0.25%。

事實上，差估署《香港物業報告2023》數據顯示，截至去年底全港私宅整體空置量為5.49萬伙，空置率約4.4%。港府自去年底推出「高才通」等各項人才輸入計畫以來，接獲8.4萬份申請，已批出4.9萬份，相信初期大部分赴港專才會選擇租樓。隨著各項人才輸入計畫陸續批出，租金表現將進一步走強。

租金 香港

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