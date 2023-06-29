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8成港人未立遺囑等「平安三寶」 議員倡在社區免費推廣

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港人口持續老化，有市民會在身體仍然健康時訂立俗稱「平安三寶」的持久授權書、預設醫療指示及遺囑，為善終做準備，以免年老時可能因為失智症等未能作出決策而引起爭拗。

香港01報導，選委界立法會議員江玉歡28日於立法會會議提到，有調查指逾八成港人未訂立「平安三寶」，關注當局過去5年有何宣傳工作，冀政府提供《維持生命治療的預作決定條例草案》相關事宜的進度，以及詢問局方會否設立中央儲存庫保存「平安三寶」文件。

勞工及福利局局長孫玉菡指，過去5年由醫衛局所作出的預設醫療指示一共有8032份，持久授權書則有4012份，而各部關亦有相關推廣工作，例如衛生署已透過網頁推廣生死議題教育，公共圖書館每年會與團體合辦生死教育講座，其中會談及「平安三寶」，另外律政司亦會透過電台宣傳如何使用持久授權書。

此外，孫玉菡稱政府現正草擬《維持生命治療的預作決定條例草案》，容許市民以書面訂立預設指示，訂明當自己因罹患疾病並失去行為能力時，可放棄接受維持生命治療，望於今年內提交草案。孫玉菡又指，政府會以慎入易出的原則下，不時檢視及探討提供以電子方式訂立、儲存及撤銷「平安三寶」的可行性。

民建聯立法會議員陳永光則表示，市民對「平安三寶」普遍接受度高，惟訂立「平安三寶」須有醫生及律師見證，花費不菲，而手續繁瑣且費時，關注當局會否於社區設立免費訂立「平安三寶」的活動。孫玉菡回應指，會盡量與律師及醫生等專業團體合作於社區協助市民，以及舉行講座進行推廣。

教育 香港 失智

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