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港5月樓價指數按月跌0.74% 結束4個月升勢

香港新聞組／香港28日電
香港差估署公布，5月私人住宅售價按月跌0.74%。（中通社）
香港差估署公布，5月私人住宅售價按月跌0.74%。（中通社）

香港樓價指數連升4個月後轉跌，差餉物業估價署公布，5月私人住宅售價指數報351，按月跌0.74%，4月升約0.4%；按年比較，指數跌近9%，不過今年首5個月升近5%。

據香港電台、香港01報導，上月中小型單位樓價指數按月跌近0.8%，大型單位按月跌約0.7%，按年比較分別跌逾9%及近3%。租金指數則連升4個月，是去年1月以來最高，5月私人住宅租金指數報180.6，按月升近1%，按年升1.5%。首5個月升近3%。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方樓價指數反映二手樓價為主，5月份官方樓價指數按月下跌0.7%，繼今年首4個月報復式反彈後，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素阻礙樓價進一步攀升。

由於市場欠缺利好消息，第二季樓價對阻力遠較第一季大，他預計今年上半年樓價仍會在低位徘徊。他指美國6月雖然暫停加息一次，但預計加息因素到明年初才會淡化，認為下半年香港按息仍有機會上升，持續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

另外，今年市場主題將繼續以「去庫存」為主，預計第二季發展商會更積極銷售新盤，下半年一手市場成交平均每月將落在1000至1500宗左右。

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