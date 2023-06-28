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港首4月犯罪近2.8萬宗 較疫前增6成 盜竊猖獗升4成

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港社會復常後，犯罪也隨之上升，警方今年1至4月整體罪案錄得近2.8萬宗，較去年同期上升近44%，與2019年同期疫情前比較更上升逾64%，其中盜竊案成為「重災區」，主要與店鋪盜竊及雜項盜竊案上升有關。

綜合大公、文匯報導，今年首4個月店鋪盜竊2498宗，較疫情前（2019年首4個月）上升5.4%；而雜項盜竊案3893宗，升幅更高達13.4%。警務處長蕭澤頤昨日表示，警方會加強巡邏，受訓中的機動部隊、後勤警員和水警都會參與巡邏；七一亦會加強警力調配，特別是多人聚集的黑點。

明報報導，李家超昨表示，現時香港對刀具管制的機制行之有效，覺得仍然適用，他稱香港仍然是世界上最安全的城市之一。

蕭澤頤昨被問到七一回歸日警方有何部署，他稱會在所有大型行動加強警力調配，特別是多人聚集的黑點。蕭澤頤指今年首5個月共錄得3萬5863宗罪案，較去年同期上升41%，整體破案率為26.2%；詐騙案增加約5800至1萬5792宗，升近58%。暴力罪案則有3872宗，增加598宗，增幅18%。

蕭澤頤表示，詐騙案增加是整體罪案上升的關鍵，當中涉及不少新興的科技罪案。而傳統罪案因去年隨疫情嚴峻、社會活動大幅減少而降低，當中爆竊案更錄得有紀錄以來新低。但復常後，人與人之間的實體接觸逐漸回復到疫情前水平，相關罪行的數字亦會回升。

蕭指出，今年首5個月不少傳統罪案的數字較疫前下跌，僅盜竊案和勒索案明顯上升。

報導還說民主黨區議員袁海文昨在會上問及6000名在反修例事件被捕但未被起訴的人案件處理進度，他引述蕭在3月中曾稱，會密鑼緊鼓在一至兩個月內完成，「已經6月底，相信處長會履行自己講過的話」。蕭回應：「仍然睇緊案件，但因比預期複雜，並不想草草了事。」

疫情 香港 詐騙

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