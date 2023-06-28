上任周年自評 李家超：努力追回香港失去的3年時間

香港特首李家超總結過去一年工作，表示對香港經濟增長樂觀。(中通社)

特首李家超上任一周年在即，他昨日總結過去一年工作，表示對香港 經濟增長感樂觀，預期旅客及消費數字持續上升，成為經濟復甦的引擎。他還提到，因為疫情以及2019年社會運動，令香港失去了三年時間，所以要追回這些時間，他與團隊會全力以赴做好相關工作。

綜合明報、香港電台報導，李家超昨早出席行會前見記者，被問到如何評價上任首年的成果與不足，他表示，部分項目成果超乎預期，包括吸引人才方面，政府訂出目標今年吸引3.5萬人，但在5個月內當局已批出4.9萬宗申請，相信可遠超目標。

另外，他還說，過去數月香港旅遊業復甦，首5個月已有1000萬人次旅客來港，相信旅遊業及消費方面將繼續有增長，成為香港未來幾年復甦的引擎，亦對香港今年經濟按年增長3.5%至5.5%感到樂觀。

李家超說，雖然環球經濟不明朗，地緣政治亦有考驗，但香港有國家支持，包括大灣區發展及一帶一路 政策。另外，他提到香港家庭人息中位數在首季有增長，相信有關趨勢可持續。

對於未來，李家超說，在土地房屋供應仍是最主要的挑戰，政府會繼續努力，總體而言當局承諾的事項都取得進展，政府亦會為香港經濟發展尋找更多機遇，包括加強向世界說明香港的機遇，他會率領代表團到訪不同地方，另外政府會積極培訓本地人才，提升技能。

報導指出，香港4年前爆發的「反送中 」運動令社會撕裂，且有大批示威者被捕及入獄，香港嶺南大學校長鄭國漢近日呼籲港府牽頭促進各界復和，並呼籲社會給予「犯過事」的人更生機會。

他說「香港人沒什麼深仇大恨，大家都只是對某些問題看法不一樣，有時激進少少，現時冷靜下來，看事物時可睇番（看）中間少少（一些）」。

鄭國漢提及，未能放下心結的港人應該移民，港府最有責任牽頭讓社會走上復和之路，促進社會和諧，其次是社會人士包括商界，比如雇主知悉應徵者「犯過事（參與反送中示威被捕者）」，可給予機會，這也是復和方式之一。