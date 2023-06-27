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李家超回顧1年施政 全力以赴追回香港失去的時間

香港新聞組／香港27日電
香港特首李家超指出，香港發展有國家支持，包括大灣區發展及一帶一路政策。（中通社）
香港特首李家超指出，香港發展有國家支持，包括大灣區發展及一帶一路政策。（中通社）

本屆香港政府上任近一年，行政長官李家超說，過去一年工作量大，但意義亦重大，香港因為疫情及2019年社會事件，令香港失去3年時間，所以要追回這些時間，他與團隊會全力以赴做好相關工作。

香港電台報導，李家超出席行政會議前說，他所做的決定影響全社會，需要小心考慮所有因素，因此會聆聽不同意見才作出符合香港整體利益的決定。他提到另一番體會，縱使會有人不喜歡，但決策者亦要敢於做決定，因此政府做決策時需要聽取不同意見。

他表示，政府部分工作令他感到滿意，包括吸引人才方面，政府訂出目標今年吸引3.5萬人，但在5個月內當局已批出4.9萬宗申請，相信可遠超目標；另外過去數月本港旅遊業復蘇，首5個月已有1000萬人次旅客來港，相信旅遊業及消費方面將繼續有增長，成為香港未來幾年復蘇的引擎，亦對本港今年經濟按年增長3.5%至5.5%感到樂觀。

李家超說，雖然環球經濟不明朗，地緣政治亦有考驗，但香港有國家支持，包括大灣區發展及一帶一路政策。另外，他提到本港家庭人息中位數在首季有增長，相信有關趨勢可持續。

對於未來，李家超說，在土地房屋供應仍是最主要的挑戰，政府會繼續努力，總體而言當局承諾的事項都取得進展，政府亦會為本港經濟發展尋找更多機遇，包括加強向世界說明香港的機遇，他會率領代表團到訪不同地方，另外政府會積極培訓本地人才，提升技能。

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